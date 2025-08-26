不滿美科技企業被課數位稅 川普：擬課額外關稅反擊
美國總統川普25日表示，他擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的國家。
川普25日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他作為美國總統，將為美國科技企業挺身而出；川普指出，數位稅、數位服務法和數位市場法規的用途都是用來傷害或剝削美國科技，且這些約束都忽略中國最大的科技公司。
川普說，這樣的狀況不能繼續下去，他警告所有制定數位稅、法案、規則或法規的國家，除非取消這些規範，否則川普將向這些國家出口到美國的產品，額外課徵高額關稅，或者針對美國高度保護的科技和晶片制定出口限制。
川普說，美國和美國科技企業不再是其他國家的小豬存錢筒或讓人踐踏的門墊，他要求其他國家必須尊重美國和美國的科技企業，否則就必須面對嚴重的後果。
