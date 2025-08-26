聽新聞
「美中經貿關係進步很多」 川普：最快今年訪中
美國總統川普25日表示，中國國家主席習近平希望他訪問中國，他預計今年或明年初訪中；川普表示，美中關係很重要，認為兩國的關係非常強健，且經貿關係已經比前政府時期有所改善。
川普25日在白宮與南韓總統李在明會面，川普指出，他與北韓領導人金正恩關係很好，不排除與金正恩今年見面，不過川普也說，他計畫與很多人見面。
川普表示，習近平希望他訪問中國；川普說，這是非常重要的關係，指美國現在從包括關稅在內等項目，自中國賺取很多資金，美國將與中國保持良好的互動；川普並指出，美國不會拒絕中國學生到美國讀書。
川普說，美國現在與中國有非常強健的關係，尤其在經貿關係上有很大的進步；川普說，中國必須輸出磁鐵給美國，否則中國將被課徵200%的關稅。
川普說，從國家安全的角度來看，美國現在非常仰賴磁鐵的全球供應，不過中國很聰明地獨占全球的磁鐵；川普說，不過美國也有很有力的籌碼，像是飛機零件，指中國有200架波音飛機因缺乏零件無法飛行；川普說，基於兩國的關係，他開放這些零件給中國。
川普表示，中國在磁鐵方面對美國具有影響力，不過美國還有更有力的籌碼，就是關稅，「有必要的話，我們可以課徵中國100%、200％的關稅，不再與中國做生意」；川普說，美國比中國多出很多好牌。
不過，川普也說，美中關係非常好，他最近才與習近平通話；川普指出，他可能在今年或明年初訪問中國。
