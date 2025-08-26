川李會登場前 李在明表明：難同意駐韓美軍戰略靈活

美東時間廿五日約中午（台灣時間廿六日約零時），美國總統川普與南韓總統李在明在白宮會面，這是兩人首度以總統身分會面並舉行雙邊峰會。

李在明與川普會面，同時也派出特使團訪問北京，韓媒分析，這是首爾為平衡在美中之間的關係，體現李在明政府強調「實用外交」原則。

美東時間廿五日十二時李在明抵白宮，東道主川普迎接；緊接著十二時十五分在白宮橢圓辦公室舉行雙邊會談，時長原定約半小時；十二時四十五分在白宮內閣會議廳閉門共進工作午餐。根據白宮公布的行程，並未安排川李會後由兩位領袖召開共同記者會。

此次「川李會」談到安全、南韓國防支出在國內生產毛額（ＧＤＰ）的占比及貿易談判等廣泛議題，全程對白宮記者開放與直播，兩人各自發表開場白並答覆媒體提問。對台灣而言，會中有無論及台海議題備受關注。

李在明廿四日在從東京飛往華府的專機上對媒體表明，難以同意美國在駐韓美軍戰略靈活性上的要求。他也證實美方的確已要求駐韓美軍的任務能更彈性靈活，但這不是韓方能輕易同意的議題。他認為需要討論的是駐韓美軍「未來導向的戰略轉型」。

李在明說，攸關朝鮮半島和平穩定的議題對南韓至關重要，川李會時他並未在涉及北韓的議題上設限。訪美前夕，李在明也提出他的無核化方案，計畫藉由凍結、削減、廢棄核飛彈的三階段來逐步實現目標。

李在明還說，川李會另一個重要議題是經貿，儘管七月宣布的美韓貿易協議已將美國對南韓輸美商品課徵的關稅調降至百分之十五，但在該協議中南韓對美投資的三五○○億美元承諾細節尚未敲定，且雙方在南韓對美國擴大開放農畜產品市場等敏感議題上仍存在分歧。他直言很難推翻兩國領袖已宣布的貿易協議，又稱川普政府內部有認為前述美韓協議對韓方較有利的聲音。

外界猜測美方可能要求韓方在經貿上做更大讓步，他也有備而來，除協助美軍造艦的「讓美國造船業再次偉大」（ＭＡＳＧＡ），南韓商界領袖還隨行訪美，包含三星電子會長李在鎔、ＳＫ集團會長崔泰源等人，涵蓋半導體、汽車、電池、造船、能源及核電產業。

至於美方有人擔憂李在明親中，他強調南韓外交基石是美韓同盟，但質疑南韓真能斷絕中韓關係並在沒有中國大陸下生存？「要是不切斷中韓關係，那我就是親中，從這個角度來看，我應該是」。

路透指美韓峰會聚焦六大議題，包含國防費用、韓美同盟「現代化」、北韓議題、造船合作、核能和企業投資等。

在企業投資方面，南韓總統經濟顧問金永範（音譯）透露，峰會宣布投資案應會包括三星電子在德州新半導體廠、現代汽車喬治亞州廠及韓華集團擴建美國造船廠等計畫。此外，兩國領袖可能討論調降關稅的時間表。