瑞士開條件 爭取美國降關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

知情人士表示，瑞士有意擴大國防支出以及讓美國能源集團的准入，換取減輕產品外銷至美國的關稅負擔。

美國宣布要向瑞士徵收高達39%的關稅，讓各方都感到震驚。路透報導，自本月7日關稅生效以來，瑞士官員一直在與私營部門合作，制定一套更好的優惠方案，以期將關稅降至接近歐盟的15%。

路透引述消息人士說法報導，鑒於美國財長貝森特曾表示，希望與瑞士等國的協議能在10月完成，瑞士政府的目標是在9月初完成一系列方案，目前瑞士當局準備的方案包括增加從美國的國防採購、使美國能夠透過瑞士以及向瑞士銷售更多液化天然氣（LNG），以及在其他一些領域給予更多市場准入。

另一個遭川普課徵更高關稅的印度，則據傳已僱用一家與川普政府關係密切、且曾為被美國針對的外國實體辯護的遊說公司，希望改善與美國關係。

關稅 川普

