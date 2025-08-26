美：不會課陸新關稅 副總統范斯表示現在稅率已很高

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
美國副總統范斯（JD Vance）於當地時間24日表示，美國已對中國商品徵收高達54%的關稅，稅率已經很高。路透
美國副總統范斯（JD Vance）於當地時間24日表示，美國已對中國商品徵收高達54%的關稅，稅率已經很高，因此不會因中國與俄羅斯的貿易夥伴關係而對中國徵收新的進口關稅，並強調美方已透過經濟與外交手段持續施壓推動俄烏戰爭終結。

美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）於當地時間24日播出對范斯的專訪。談及美國對俄羅斯的制裁時，范斯表示，美總統川普（Donald Trump）已對俄羅斯施加重大經濟壓力，其中包括對印度加徵次級關稅，以阻止俄羅斯從石油經濟中獲利。若俄羅斯停止戰爭行動，仍可重新融入世界經濟；若不停止將持續被孤立。

對於外界質疑美方行動不足，范斯反駁稱，美國已在採取行動，並透過談判與經濟槓桿推動解決。近期雙方已有一些重要讓步，若遇到僵局，美方將持續談判與施壓。他並稱，這種「積極外交」將有助於結束戰爭。他強調，川普對俄羅斯施加的經濟制裁力度，遠超過美國前總統拜登（Joe Biden）三年的做法。

當NBC記者韋爾克（Kristen Welker）問及中國和印度皆為俄羅斯原油主要買家，為何美方僅對印度課稅而不制裁中國時，范斯表示：「顯然，美國現在對中國徵收54%的進口關稅，已經是相當嚴厲的制裁。」

范斯續稱，美已透過各層級展開多場對話，試圖鼓勵陸在結束戰爭上扮演更具建設性的角色。

