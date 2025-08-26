李在明造訪白宮前 川普質疑韓國是否在搞政治清洗

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

在韓國總統李在明造訪白宮前，美國總統川普（Donald Trump）今天在社群媒體發文表示，韓國似乎正在發生一場「清洗或革命」。

韓聯社報導，川普在社群媒體發表這番言論的時機，適逢韓國前總統尹錫悅因為去年12月試圖實施戒嚴失敗而遭到羈押之際。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「韓國發生了什麼事？看起來像是一場清洗或革命。我們不能容忍在那種情況下在當地做生意。」

他還指出：「我今天將在白宮會見新任總統（李在明）。感謝您關注此事！」

關稅 川普

