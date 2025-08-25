印度其實有在努力…川普50%關稅快開徵 找這家公關公司修補關係

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普今年2月和印度總理在白宮會面。路透
美國總統川普今年2月和印度總理在白宮會面。路透

在美國對印度的50%關稅即將開徵前夕，印度駐華府大使館據傳已僱用一家與川普政府關係密切、且曾為被美國針對的外國實體辯護的遊說公司，希望改善與美國關係。

彭博資訊報導，根據一份8月18日詳載協議細節的文件顯示，印度大使館目前以每月75,000美元的代價，請Mercury公關公司提供政府關係、媒體關係和其他服務。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）是Mercury的前共同董事長。據另一份揭露文件，曾擔任川普過渡團隊通訊主管的Mercury合夥人藍薩，也參與這份合約的履行。

Mercury曾多次為那些成為華府目標的外國客戶進行遊說，例如曾反對川普提出接管格陵蘭的丹麥大使館、因新疆業務被美國盯上的海康威視、被美國制裁的中興通訊，以及在美國被起訴行賄的印度第二大富豪阿達尼。

在川普執政下，美印關係近月來迅速轉壞。自從白宮威脅要對印度商品課徵50%關稅（預計27日生效），做為印度持續購買俄羅斯石油的懲罰後，兩國關係更是交惡。

白宮主張，印度購買俄油等於是在資助俄國俄烏戰爭，但印度官員表示，他們是在穩定油市，而且華府先前已批准這些採購。美國是印度最大貿易夥伴，印度擔心關稅可能摧毀出口商。

川普23日任命白宮官員戈爾（Sergio Gor）擔任駐印大使，派出親近幕僚補上這個自他回鍋白宮以來一直懸缺的職位。彭博新聞先前曾經報導，印度官員會在和川普政府洽談上面臨困境，一部分原因就是包含大使在內重要外交政策職位懸缺太久。

印度政策研究中心戰略研究榮譽教授切拉尼表示：「川普等了七個多月，直到美印關係跌到新低，才任命駐印大使。」

不過，儘管如此，印度官員近來強調，與美國的良好關係仍是優先要務。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）上周末表示，雖然近來談判受挫，但美國和印度仍在為談出一項受歡迎的貿易協議進行談判。

關稅 川普

