快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

購俄石油遭美加稅 印度：續以經濟利益考量

中央社／ 新德里25日專電

美國因印度進口俄羅斯石油，對印度商品加徵25%關稅。印度駐俄大使為此表示，印度將持續向提供最優惠價的來源購買石油。

美國總統川普（Donald Trump）6日簽署行政命令，稱由於印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵25%關稅。加上先前宣布定於7日開始徵收的25%對等關稅，印度輸美商品因此自27日起，將面臨高達50%的關稅。

今日印度（India Today）今天報導，印度駐俄羅斯大使庫瑪（Vinay Kumar）受訪時強力批評華府這項措施。

庫瑪表示，提高關稅是一種破壞公平貿易原則的懲罰性舉措，「美國的決定是不公平、不合理、不公正的」。

庫瑪強調，印度的能源政策，是基於為印度人民提供可靠的能源來定，而非外部的政治壓力，「我們的目標是保障（印度）14億人民的能源安全，印度與俄羅斯和其他幾個國家的合作，有助全球石油市場的穩定」。

庫瑪也重申，「（印度）政府將繼續採取相關措施，保障國家利益」。他並提到，我們所進行的貿易活動，是以市場為基礎，其他國家如美國、歐洲各國，也都正與俄羅斯進行貿易。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，美國因印度購買俄羅斯石油，而對印度商品加徵25%關稅一事，是「不公平、不合理」的。

蘇杰生提到，印度仍與美國就關稅問題協商中，美國即將對印度商品課徵50%關稅，但印度仍得守住底線。

蘇杰生認為印度有權自行決定向哪個賣家買油，他說：「我們有權根據國家利益做出決定，我認為這是戰略自主的意義所在。」

美國貿易談判代表原定今天會到印度新德里訪問，但行程已取消，這讓印度期盼美國降低或延遲對印度商品徵收高額關稅的希望落空。

關稅 川普

延伸閱讀

智通軟體事業 動能強勁

宏碁 衝刺AI伺服器業務

鈕承澤出獄後近況曝光！與友人一家同遊印度　網驚：女兒要小心豆阿北

足球／阿根廷國家足球隊赴印度踢友誼賽 梅西是否隨隊受矚

相關新聞

李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在...

美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

印度準備迎接美國嚴苛的關稅之際，專家表示，總理莫迪（Narendra Modi）推動大幅削減日常用品消費稅，每年可帶來數以...

小包裹免稅8月29日到期 新規細節不明 各國紛暫停寄美

川普政府於5月終止了中國(包括香港)的「最低免稅額門檻」(de minimis)，800元以下的小額包裹也得申報和繳納關...

小包裹新收費標準依對等關稅 歐郵政抱怨：準備時間過短

小額包裹免稅最早在1930年代通過國會，到歐巴馬政府將豁免額度從200元提高到800元並維持至今，為企業節省了數百億元進...

關稅10年估助美減赤4兆元 川普：證明我是對的

國會預算處(CBO)22日表示，川普政府的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少4兆元，有助緩解外界對其減稅法案使公共財...

美國會預算處計算關稅未來十年影響 估助減赤4兆美元

美國國會預算處（CBO）22日表示，川普政府的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少4兆美元，有助緩解外界對其減稅法案使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。