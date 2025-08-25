購俄石油遭美加稅 印度：續以經濟利益考量

美國因印度進口俄羅斯石油，對印度商品加徵25%關稅。印度駐俄大使為此表示，印度將持續向提供最優惠價的來源購買石油。

美國總統川普（Donald Trump）6日簽署行政命令，稱由於印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵25%關稅。加上先前宣布定於7日開始徵收的25%對等關稅，印度輸美商品因此自27日起，將面臨高達50%的關稅。

今日印度（India Today）今天報導，印度駐俄羅斯大使庫瑪（Vinay Kumar）受訪時強力批評華府這項措施。

庫瑪表示，提高關稅是一種破壞公平貿易原則的懲罰性舉措，「美國的決定是不公平、不合理、不公正的」。

庫瑪強調，印度的能源政策，是基於為印度人民提供可靠的能源來定，而非外部的政治壓力，「我們的目標是保障（印度）14億人民的能源安全，印度與俄羅斯和其他幾個國家的合作，有助全球石油市場的穩定」。

庫瑪也重申，「（印度）政府將繼續採取相關措施，保障國家利益」。他並提到，我們所進行的貿易活動，是以市場為基礎，其他國家如美國、歐洲各國，也都正與俄羅斯進行貿易。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，美國因印度購買俄羅斯石油，而對印度商品加徵25%關稅一事，是「不公平、不合理」的。

蘇杰生提到，印度仍與美國就關稅問題協商中，美國即將對印度商品課徵50%關稅，但印度仍得守住底線。

蘇杰生認為印度有權自行決定向哪個賣家買油，他說：「我們有權根據國家利益做出決定，我認為這是戰略自主的意義所在。」

美國貿易談判代表原定今天會到印度新德里訪問，但行程已取消，這讓印度期盼美國降低或延遲對印度商品徵收高額關稅的希望落空。