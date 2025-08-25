川普關稅未明 紐西蘭郵政暫停寄美郵件

快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

中央社／ 威靈頓25日綜合外電報導

紐西蘭郵政（NZ Post）以美國總統川普即將實施的新關稅政策充滿不確定性為由，宣布暫停大部分寄往美國的郵件服務。

法新社報導，紐西蘭郵政表示，他們自8月21日起暫停大部分對美國的郵件寄送，以因應美方15%關稅將於8月29日生效。

紐西蘭郵政官網的聲明指出，只有部分信函和諸如護照或法律文件等重要文件才會寄送到美國。

紐西蘭郵政採取的行動，與印度、德國、法國、比利時、奧地利及丹麥郵政業者所採做法一致。川普政府先前宣布，自8月29日起取消輸美的小型包裹關稅豁免政策，促使多國郵政服務採取因應措施。

美國自今年4月起對世界多國實施關稅政策，但大部分措施都因數月的協商工作而延至本月才陸續上路。

紐西蘭郵政指出，正「快馬加鞭」調整服務，並期望「盡快」恢復寄送作業。

總理盧克森（Christopher Luxon）今天告訴紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand），新關稅帶來的影響令人困惑。

他說：「各國郵政單位都發現，他們無法保證關稅的實際稅率與成本，也不確定實際操作上會是什麼情況。」

盧克森說：「我深信，紐西蘭郵政和他國同行會與美方協調，釐清相關疑慮。」

