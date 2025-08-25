快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社
南韓總統李在明攜夫人金惠景24日從東京搭專機前往華府，將在美東時間25日中午12時（台灣時間26日零時）會見美國總統川普。歐新社

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在明希望在修訂韓美原子能協定、下調輸美鋼鐵關稅，以及增加南韓企業在韓美造船合作的利益等取得成果。

紐西斯通訊社指出，川普可能在安保與貿易上提出額外要求，其中以韓美同盟現代化為主，包括要求駐韓美軍具備更大的戰略彈性，這意味著駐韓美軍將被納入印太戰略以牽制中國，與李在明政府維持對中穩定的方針相衝突；另外美方可能要求韓方增加國防開支與分擔駐軍費用，以及額外開放稻米與牛肉市場。

關於駐韓美軍戰略彈性，南韓考慮將《韓美原子能協定》作為談判籌碼，若美方堅持安保要求，韓方則希望以此換取修訂協定。若能獲得使用後核燃料再處理的權限，南韓將成為「潛在核能力國家」。

根據韓聯社，《韓美原子能協定》將在2035年到期，根據現行規定，南韓必須經美方同意，才能生產濃度低於20%的低濃縮鈾，且不能對核燃料進行再處理工作。

其次，李在明將需要頂住美方在非關稅壁壘上的相關要求，同時爭取美方下調鋼鐵品項關稅，以及最大化南韓企業在韓美造船合作「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）上的利益。

除此之外，李在明也表明，在磋商安保與貿易議題的同時，也將納入北韓及北韓核問題，其戰略意圖是將川普重新拉回兩韓談判桌。

關稅 川普

延伸閱讀

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

李在明見川普派前特使赴北京 強調高度重視韓中關係

川普擴大國民兵部署計畫 這次鎖定巴爾的摩

轉交李在明親筆信！南韓總統特使團赴陸訪問 強化中韓戰略夥伴關係

相關新聞

李在明能從川普手上討到什麼？韓媒：有3收穫 可能解鎖核能力

南韓總統李在明已抵達華府，預計美東時間25日中午會見美國總統川普展開會談。南韓紐西斯通訊社（News1）25日報導，李在...

美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

印度準備迎接美國嚴苛的關稅之際，專家表示，總理莫迪（Narendra Modi）推動大幅削減日常用品消費稅，每年可帶來數以...

小包裹免稅8月29日到期 新規細節不明 各國紛暫停寄美

川普政府於5月終止了中國(包括香港)的「最低免稅額門檻」(de minimis)，800元以下的小額包裹也得申報和繳納關...

小包裹新收費標準依對等關稅 歐郵政抱怨：準備時間過短

小額包裹免稅最早在1930年代通過國會，到歐巴馬政府將豁免額度從200元提高到800元並維持至今，為企業節省了數百億元進...

關稅10年估助美減赤4兆元 川普：證明我是對的

國會預算處(CBO)22日表示，川普政府的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少4兆元，有助緩解外界對其減稅法案使公共財...

美國會預算處計算關稅未來十年影響 估助減赤4兆美元

美國國會預算處（CBO）22日表示，川普政府的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少4兆美元，有助緩解外界對其減稅法案使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。