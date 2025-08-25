美歐關稅衝擊 德國總理：應拓展全球經貿關係

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，德國不應只著眼於美國與歐盟之間對歐盟商品課徵15%關稅的貿易協定，而應將目光放遠，在未來幾年尋找新的貿易夥伴。

路透社報導，梅爾茨在政府「開放日」（OpenDay）活動上說：「如果美國人不願意再遵守世界貿易組織（WTO）的規則，我們應如何因應與世界貿易？」德國政府的「開放日」，提供民眾參觀政府機構和參與講座等活動。

梅爾茨又說：「我們應在世界上應尋找理念相同的夥伴。」

德國「畫報」（Bild）本週末所刊出德國民意調查機構INSA調查顯示，梅爾茨所屬保守派基督教民主黨（CDU）支持率25%，與德國另類選擇黨（AfD）相當。

美國總統川普（Donald Trump）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月28日達成貿易協議架構，大部分輸美的歐盟商品都將被徵收15%的關稅。

梅爾茨說：「我們需要與美國建立良好的經濟關係，而且我們這次可能已經算是輕鬆過關。」

他指出，南美洲、亞洲和非洲可能會出現新的貿易機會，而這些貿易關係應該是互惠互利的。「我們必須堅持走這條路。」