美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

中央社／ 孟買24日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）。路透
印度準備迎接美國嚴苛的關稅之際，專家表示，總理莫迪（Narendra Modi）推動大幅削減日常用品消費稅，每年可帶來數以十億計美元減稅，並提振印度經濟的需求。

法新社報導，為懲罰新德里從俄羅斯購買石油，美國總統川普威脅將對印度加徵25%關稅，使印度出口美國的商品總稅率高達50%。

這項即將推出的措施使印度這個世界第五大經濟體的前景蒙上陰影，印度出口商警告，訂單將大幅減少，失業人數也將大幅增加。

新德里稱華盛頓的舉動「不公平、不公正、不合理」，但已在尋求緩解衝擊。莫迪上週在慶祝印度獨立的年度演說中，承諾「降低老百姓的稅賦負擔」。

經濟學家表示，他提出的商品與服務稅（GST）削減方案，將使從小型汽車到空調等所有商品對消費者來說都更加便宜。

目前，商品與服務稅採用複雜的四級結構，稅率從5%到28%不等。

川普的關稅及其對一般印度民眾的影響，將取決於俄烏和平協議的進展，以及新德里能否在川普8月27日的最後期限前找到替代石油供應商。

但專家表示，莫迪的稅改可能減少130億至170億美元稅收，有助提振需求。

Emkay Global Financial Services的分析師表示，這是「旨在促進國內消費、值得歡迎的改革」。

