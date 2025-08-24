受川普關稅政策影響 印度將暫停向美國寄遞包裹

中央社／ 孟買23日綜合外電報導

印度政府今天表示，印度將暫停向美國寄送包裹，原因是美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施引發混亂。

法新社報導，印度政府做出上述宣布時，距離川普政府中止部分小額包裹關稅豁免待遇生效剩不到一週。

印度通訊部說，美國當局尚未就徵收關稅與匯款機制等多項關鍵流程提供充分資訊，因此將暫停相關服務。

印度郵政部門表示，8月25日起將暫停受理寄往美國的「各類郵政物品」，但價值不超過100美元（約新台幣3036元）的信件、文件及禮品除外。

歐洲多國郵政及快遞業者先前也採取類似舉措，法國郵政（La Poste）日前宣布，8月25日起將暫停向美國運送包裹。

根據川普簽署的行政命令，自8月29日起，透過國際郵政網絡以外管道運往美國、價值等於或低於800美元的包裹，將面臨所有適用關稅。

關稅 川普

