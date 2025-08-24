受川普關稅政策影響 印度將暫停向美國寄遞包裹
印度政府今天表示，印度將暫停向美國寄送包裹，原因是美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施引發混亂。
法新社報導，印度政府做出上述宣布時，距離川普政府中止部分小額包裹關稅豁免待遇生效剩不到一週。
印度通訊部說，美國當局尚未就徵收關稅與匯款機制等多項關鍵流程提供充分資訊，因此將暫停相關服務。
印度郵政部門表示，8月25日起將暫停受理寄往美國的「各類郵政物品」，但價值不超過100美元（約新台幣3036元）的信件、文件及禮品除外。
歐洲多國郵政及快遞業者先前也採取類似舉措，法國郵政（La Poste）日前宣布，8月25日起將暫停向美國運送包裹。
根據川普簽署的行政命令，自8月29日起，透過國際郵政網絡以外管道運往美國、價值等於或低於800美元的包裹，將面臨所有適用關稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言