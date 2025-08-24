美國會預算處計算關稅未來十年影響 估助減赤4兆美元

美國國會預算處（CBO）22日表示，川普政府的關稅政策，未來十年將使美國財政赤字減少4兆美元，有助緩解外界對其減稅法案使公共財政惡化的憂慮。信評機構惠譽同日也維持美國的AA+主權債信評等不變，長期信評展望也維持穩定，理由便是關稅收入大增。

CBO指出，今年以來宣布的關稅措施，至2035年間可讓美國政府原始赤字減少3.3兆美元，利息支出也將進一步下降7,000億美元。CBO主任史瓦傑說：「如此一來，關稅變化將使總赤字合計減少4兆美元。」

最新數據顯示，關稅在上述期間對債務水準的整體影響，比CBO依據1至5月中公布措施所估算的3兆美元，高出約三分之一，意味著關稅收入將大幅減輕川普「大而美法案」在未來十年使美國債務增加4.1兆美元的衝擊。

根據CBO，目前施行的關稅措施，單單今年就預期為政府帶來約2,000億美元收入，高於過去五年每年約800億美元的收入。

川普22日隨即表示，這份報告證明「川普是對的」，且關稅收入「將以超乎預期、前所未有的數字來縮減赤字」。

不過，一些基金經理人警告，美國國債占國內生產毛額（GDP）的比率高達約100%，已削弱美債吸引力。此外，CBO的分析並未納入關稅對經濟的影響。經濟學家預期，關稅將拖累經濟成長。史瓦傑也提醒，這些估算「存在重大不確定性」，涉及時程、例外情況及缺乏先例等因素。

國際信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）19日維持美國AA+的主權債信評等，理由是關稅收入有助緩和減稅對美國財政健康的打擊。惠譽22日也維持美國主權信評於AA+級，信評展望為「穩定」，理由是「關稅收入大增」對財政的影響。

但惠譽警告，「龐大的財政赤字將持續」，今年赤字雖然縮減，但明後年將再度上升。惠譽也說，美國近期提高關稅、削減政府支出，加強邊境管制與遣返措施，政策不確定性也遽增，已拖累消費支出與企業投資。