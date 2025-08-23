加拿大取消多項對美報復性關稅 9月1日生效

快訊

中央社／ 渥太華22日綜合外電報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大將自9月1日起，對符合現行北美自由貿易協定的美國商品免除關稅，以此回應華府本月稍早確認的關稅豁免。

法新社報導，美加正就較廣泛貿易協議「加強」討論之際，卡尼昨天與美國總統川普通話後，今天表示自9月1日起，加拿大將依「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement,USMCA）「免除對美國貨物的所有關稅」，讓加拿大關稅與美國現行關稅保持一致。

卡尼表示，加拿大「目前與美國達成的協議是所有國家中最好的」。他也說，全球各國目前輸美商品關稅稅率平均為16%，明顯高於川普上任前的2%。

卡尼表示，美國對加拿大貨物課徵5.6%關稅，「我們的貿易有85%是免關稅的」。

對於加拿大決定免除適用北美自由貿易協定的所有美國貨品關稅，川普對此大表讚許。

川普在白宮告訴記者，加拿大總理將「取消報復性關稅，我認為這很好」，「我很喜歡卡尼，一位好人，我們昨天相談甚歡」。

關稅 川普

