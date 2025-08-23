川普喊企業未加碼拿股權換補貼…華爾街日報：美政府無意入股台積

華爾街日報廿一日引述美國政府官員獨家報導，川普政府正考慮哪些獲二○二二年晶片法補助的企業必須交出部分股權，但沒打算入股正增加對美投資的大型半導體公司，像台積電及美光。

美政府若入股 傳台積擬退補助

幾位熟知相關討論的人士說，台積電高層已對一旦川普政府要求入股，屆時將如何應對進行初步商討，因應措施包括退還美國政府提供的補貼。這些人士指出，台積電此舉是這類獲晶片法補助的公司，反對川普政府如此做法的跡象之一。

美國商務部長盧特尼克日前接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時證實，川普政府正與英特爾洽談持有其百分之十股權，川普政府也可能考慮入股其他公司。盧特尼克聲稱，拜登政府其實是免費資助英特爾及台積電等所有這些公司，美國總統川普則是「我們想用錢換股權，若要給你們錢，就要分一杯羹」。

盧特尼克的前述言論引發業界高層擔心川普政府可能也要入股台積電、美光與三星等大型晶片製造商。白宮、台積電及美光均未對此置評。

台積電因其亞利桑那州廠而獲美國政府補助六十六億美元（約台幣二○三七億元），自去年底開始生產先進製程晶片。台積電雖在拜登政府壓力下同意在該州設廠，但至今並未極度仰賴美國政府給予的財政支持。

前述美國政府官員廿一日指稱，川普政府目前並不尋求取得像台積電般正增加對美投資的公司股權，但那些現在沒加碼對美投資承諾的公司，則可能需要向美國政府提供股權來換取補貼，而「美國商務部目前並不尋求從台積電和美光獲取股權」。

盧特尼克已持續要求獲晶片法補助的企業，增加在美國的總投資額。但按原先協議的條款，將補貼轉為股權可能面臨法律挑戰。晶片法規定，利潤超過某個水準即必須與美國政府「分享」。

另外，路透廿一日引述兩位知情人士報導，川普政府正考慮從晶片法重新分配至少廿億美元（約台幣六一七億元）來資助關鍵礦物計畫，並提高盧特尼克在此一戰略領域的影響力。為了前述礦物計畫而變更部分資金用途，多少符合晶片法要旨，因半導體產業需大量的鍺及鎵等關鍵礦物，而中國大陸正強化相關的市場管制。