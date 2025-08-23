小額關稅豁免將結束 郵政業暫停運送包裹赴美

全球郵政服務正競相在川普政府下周取消小包裹豁免進口關稅的優惠前，暫停運送包裹至美國，理由是對如何處理大量低價值包裹感到困惑。

從德國到新加坡，全球國營郵政服務及民營營運商紛紛表示，美國當局仍未就如何課稅提供充分資訊，是暫停服務的原因。

掌管德國郵政（Deutsche Post）的DHL 22日在聲明中說：「一些重要問題懸而未決，特別是未來如何課徵關稅、由誰課稅、需要哪些額外資料及資料如何傳送至美國海關與邊境保護局（CBP）。」

另一方面，韓國郵政宣布，26日起將暫停接受目的地為美國的空運包裹及部分快遞郵件服務，透過民營快遞公司運送的高級服務仍維持不變，但會受到關稅影響。

新加坡郵政25日起將暫停目的地為美國的商業運輸標準服務，澳洲郵政則暫停從其他國家透過澳洲運送至美國的貨物轉送服務，直接在澳洲和美國之間送貨的一般服務不受影響。