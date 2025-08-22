快訊

下月敞開大門？鮑爾擔心就業大舉放鴿 Fed降息1碼機率衝破90%

土城人倫命案…逆子弒93歲母再自戕 法院今裁定羈押

抓到了！高雄槍擊命案燒毀BMW權利車 租車女車主及接應男落網

美對歐盟關稅15% 義大利續爭取葡萄酒豁免

中央社／ 羅馬22日專電

美國昨天公布對歐盟採15%關稅，未豁免葡萄酒。義國外長塔加尼表示，將持續與美協商，爭取葡萄酒和烈酒豁免；他也希望歐洲央行能採取降低利息等措施，幫助歐盟成員國的產業因應衝擊。

美國與歐盟關稅細節21日公布，義大利原本期待的葡萄酒豁免並未實現。義國外長塔加尼（AntonioTajani）今天接受財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole24 Ore）專訪，強調會繼續協商更好的條件，緩解義國企業界的憂慮。

塔加尼表示，美國對歐盟確認採全包式15%關稅是好事，至少避免雙方陷入貿易戰，相較先前談判情況，製藥與汽車業的關稅談至15%也是正面的，「我想說的是，情況本來可能會更糟；就目前而言，我們已盡了最大努力。」

塔加尼表示，義大利談判目標是爭取葡萄酒、烈酒獲得關稅豁免；在鋼鐵、鋁方面，雖然目前仍維持50%關稅，但美國與歐盟已談定組成聯盟，共同對抗中國產能過剩問題，因此可能在此領域納入「關稅配額」制，關稅配額是指在配額數量內的特定進口商品，將課以較低關稅稅率。

塔加尼表示，歐盟對美談判獲致15%關稅結果，已比許多其他國家享有的待遇更好，「這代表義大利在美國市場中，有機會去佔據目前一些由非歐盟國家主導的產品領域。」

塔加尼說，義大利外交部已立刻與各產業舉行協調會議，說明美國關稅影響，並持續推動「出口多元化行動計劃」，在非歐盟國家尋求替代美國的市場，也不排除在詳細評估之後，對特定產業提出補償措施。

塔加尼主張，歐洲央行應採降息等措施來幫助企業。他表示，美元兌歐元貶值是企業面臨的沉重負擔，鑑於目前通膨率徘迴在2%左右，現在是進一步降低利率的時候，應從2%降至1.5%或1%，甚至降至零。

塔加尼表示，歐洲央行還可以像在Covid-19疫情期間一樣，透過購買政府債券，達成某種新的「量化寬鬆」（QE）政策，或是把「中小企業支援」（Smesupporting factor）工具的曝險上限，從250萬歐元調至500萬歐元，幫助企業更容易獲得信貸。

關稅 川普

延伸閱讀

畢業季7月失業率3.4% 關稅影響待觀察

7月失業率3.4%為9個月最高 主計總處：關稅衝擊會先反映在工時減少

影／關稅衝擊漁民！陳駿季稱沒有悲觀權利 曝賴清德一再交代這事

「雖有分歧仍站隊美國」美歐敲定貿易架構 歐盟將限制AI晶片流向大陸

相關新聞

「雖有分歧仍站隊美國」美歐敲定貿易架構 歐盟將限制AI晶片流向大陸

美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，且歐盟在技術、安全和商業方面與華盛頓的聯...

川李8/25白宮會談 南韓宣布民企加碼投資美1500億元

韓媒報導，南韓總統李在明25日在白宮和美國總統川普會談時，將宣布由南韓民間企業額外投資美國約1500億美元的計畫，與7月...

川普施壓下 台灣明年國防預算占GDP 3.32%創新高

台灣行政院會21日通過下年度總預算案，針對各界關注的國防經費，國防預算採北約標準，納列退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支...

美歐敲定貿易架構 確定關稅15%…汽車、鋼鋁仍未明確

美國與歐盟關稅談判取得進度，美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，歐盟則表示，...

WSJ：美中貿易談判 含北京多買500架波音飛機

華爾街日報21日報導，知情人士透露，北京和華府正在討論的貿易協議，可能包括總計數百架波音（Boeing）飛機新訂單。彭博...

巴基斯坦如何贏得川普好感 對比印度遭美背叛會是例外？

美國總統川普第一任期時，曾指控巴基斯坦只會包庇恐怖組織、欺騙美國，如今川普回鍋白宮不過幾個月，美國和巴國關係卻大幅改善，川普對巴國課徵關稅稅率僅19%，而原本和美國交好的巴國死敵印度，卻被川普課徵50%關稅。巴國究竟做對了什麼事，贏得川普好感？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。