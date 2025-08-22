美對歐盟關稅15% 義大利續爭取葡萄酒豁免

美國昨天公布對歐盟採15%關稅，未豁免葡萄酒。義國外長塔加尼表示，將持續與美協商，爭取葡萄酒和烈酒豁免；他也希望歐洲央行能採取降低利息等措施，幫助歐盟成員國的產業因應衝擊。

美國與歐盟關稅細節21日公布，義大利原本期待的葡萄酒豁免並未實現。義國外長塔加尼（AntonioTajani）今天接受財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole24 Ore）專訪，強調會繼續協商更好的條件，緩解義國企業界的憂慮。

塔加尼表示，美國對歐盟確認採全包式15%關稅是好事，至少避免雙方陷入貿易戰，相較先前談判情況，製藥與汽車業的關稅談至15%也是正面的，「我想說的是，情況本來可能會更糟；就目前而言，我們已盡了最大努力。」

塔加尼表示，義大利談判目標是爭取葡萄酒、烈酒獲得關稅豁免；在鋼鐵、鋁方面，雖然目前仍維持50%關稅，但美國與歐盟已談定組成聯盟，共同對抗中國產能過剩問題，因此可能在此領域納入「關稅配額」制，關稅配額是指在配額數量內的特定進口商品，將課以較低關稅稅率。

塔加尼表示，歐盟對美談判獲致15%關稅結果，已比許多其他國家享有的待遇更好，「這代表義大利在美國市場中，有機會去佔據目前一些由非歐盟國家主導的產品領域。」

塔加尼說，義大利外交部已立刻與各產業舉行協調會議，說明美國關稅影響，並持續推動「出口多元化行動計劃」，在非歐盟國家尋求替代美國的市場，也不排除在詳細評估之後，對特定產業提出補償措施。

塔加尼主張，歐洲央行應採降息等措施來幫助企業。他表示，美元兌歐元貶值是企業面臨的沉重負擔，鑑於目前通膨率徘迴在2%左右，現在是進一步降低利率的時候，應從2%降至1.5%或1%，甚至降至零。

塔加尼表示，歐洲央行還可以像在Covid-19疫情期間一樣，透過購買政府債券，達成某種新的「量化寬鬆」（QE）政策，或是把「中小企業支援」（Smesupporting factor）工具的曝險上限，從250萬歐元調至500萬歐元，幫助企業更容易獲得信貸。