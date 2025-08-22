「雖有分歧仍站隊美國」美歐敲定貿易架構 歐盟將限制AI晶片流向大陸

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟表示將從美國購買價值400億美元的人工智慧晶片，並將採用美國的安全標準。路透
美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，且歐盟在技術、安全和商業方面與華盛頓的聯繫更加緊密，這可能會給歐洲與大陸的關係帶來新的裂痕。尤其歐盟將從美國購買價值400億美元的人工智慧晶片，並將「採用」美國的安全標準，以避免技術洩露到「令人擔憂的目的地」。

港媒南華早報報導，根據聯合聲明，歐盟將照7月時達成的協議，接受其70%的對美出口徵收15%的關稅。歐盟還將考慮，將美國產品豁免於部分全面的氣候法律，同時還將降低包括工業品在內的美國產品的關稅。

布魯塞爾標榜要為達成1項更全面貿易協定的「框架」，僅管發布的19點聯合聲明沒有直接提及中國大陸，但仍有隱晦暗指大陸之處。

例如聲明稱，歐盟將從美國購買價值400億美元的人工智慧晶片，並將「採用」美國的安全標準，以避免技術洩露到「令人擔憂的目的地」（destinations of concern）。南華早報稱，「令人擔憂的目的地」是經常被用來指代中國大陸的委婉說法。

儘管美國撤銷了前總統拜登時期限制歐盟成員國購買美國人工智慧晶片的命令，但該聲明表明，美國仍希望控制這些晶片的最終去向。

歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在布魯塞爾舉行的記者會表示，歐盟已承諾確保半導體不會「落入壞人之手」。

