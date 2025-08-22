美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
歐盟執委會主席范德賴恩（左）與美國總統川普（右）7月27日在蘇格蘭達成貿易協議。路透
歐盟執委會主席范德賴恩（左）與美國總統川普（右）7月27日在蘇格蘭達成貿易協議。路透

美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，歐盟則表示，計畫取消向美國工業產品課徵關稅；此外，歐盟也爭取到包括進口到美國的藥品、半導體等產品，不會被課徵超過15%的關稅。

美國總統川普7月與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在蘇格蘭展開貿易談判，雙方口頭同意美國向歐盟國家出口到美國的商品課徵15%的關稅，砍半美國原先威脅課徵30%的關稅。

商務部21日發布美國與歐盟的聯合聲明，指雙方同意貿易架構協議，承諾建立公平、平衡和互惠的貿易投資關係；這項貿易架構也反映出美國和歐盟希望解決貿易不平衡，並釋放雙方共同的經濟能量的決心。

聯合聲明中指出，歐盟計畫取消對美國工業產品課徵關稅，同時開放市場給廣泛的美國海鮮、農業產品，包括堅果、奶製品、新鮮和加工過的水果及蔬菜、加工食品、種子、大豆油、豬肉和野牛肉。

美國也同意向歐盟的部分產品課徵優惠國稅率，包括美國沒有的天然資源、飛機和飛機零組件、學名藥和化學品前體。

聯合聲明表示，在優惠國稅率的部分，美國和歐盟同意也考慮納入其他對歐盟經濟或對價值鏈具有重要性的產品。

美國日前依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。

針對232條款的產品，包括藥品、半導體和木材，美國和歐洲同意關稅不會超過15%。

關稅 川普

延伸閱讀

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

歐洲擬提供烏克蘭安全保證 專家認為言之過早

「戰爭的人命代價必須結束」 美歐峰會商討戰火下兒童困境

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

相關新聞

李在明下周見川普 加碼送4.6兆投資大禮

韓媒報導，南韓總統李在明廿五日在白宮和美國總統川普會談時，將宣布由南韓民間企業額外投資美國約一五○○億美元（約台幣四點六...

比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

經典名片「教父」有句名言，黑幫老大會開出「讓對方無法拒絕的條件」。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼之前曾形容，美國總統...

美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，歐盟則表示，計畫取消向美國工業產品課徵關...

總統李在明「送禮」 韓投資美國加碼1,500億美元

南韓媒體報導，南韓總統李在明25日在白宮會見美國總統川普時，將宣布由民間企業額外投資美國約1,500億美元的計畫，等於再...

貿易談判內容公布 歐盟輸美汽車降稅仍未明朗

美國與歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容，包括美國可能在幾周內降低歐洲汽車關稅的詳細計畫，也為美國可...

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

美國與歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容，包括美國可能在幾周內降低歐洲汽車關稅的詳細計畫，也為美國可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。