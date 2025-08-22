美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

美國商務部21日公布與歐盟達成貿易架構的聯合聲明，確定美國課徵歐盟15%的關稅，歐盟則表示，計畫取消向美國工業產品課徵關稅；此外，歐盟也爭取到包括進口到美國的藥品、半導體等產品，不會被課徵超過15%的關稅。

美國總統川普7月與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在蘇格蘭展開貿易談判，雙方口頭同意美國向歐盟國家出口到美國的商品課徵15%的關稅，砍半美國原先威脅課徵30%的關稅。

商務部21日發布美國與歐盟的聯合聲明，指雙方同意貿易架構協議，承諾建立公平、平衡和互惠的貿易投資關係；這項貿易架構也反映出美國和歐盟希望解決貿易不平衡，並釋放雙方共同的經濟能量的決心。

聯合聲明中指出，歐盟計畫取消對美國工業產品課徵關稅，同時開放市場給廣泛的美國海鮮、農業產品，包括堅果、奶製品、新鮮和加工過的水果及蔬菜、加工食品、種子、大豆油、豬肉和野牛肉。

美國也同意向歐盟的部分產品課徵優惠國稅率，包括美國沒有的天然資源、飛機和飛機零組件、學名藥和化學品前體。

聯合聲明表示，在優惠國稅率的部分，美國和歐盟同意也考慮納入其他對歐盟經濟或對價值鏈具有重要性的產品。

美國日前依據美國的1962年貿易擴張法第232條規定，針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。

針對232條款的產品，包括藥品、半導體和木材，美國和歐洲同意關稅不會超過15%。