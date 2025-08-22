美國對歐盟關稅採全包式15% 汽車調降、酒類未豁免

美國與歐盟今天公布貿易協議細節，預計汽車輸美關稅將會降低，但歐洲希望的葡萄酒部分維持15%。歐盟就此表示將推動美方進一步讓步。

法新社報導，美國總統川普與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月達成協議框架，大多數歐盟出口產品將面臨美國課以15%關稅。

不過，歐盟試圖爭取某些產業豁免，川普則相對威脅要提高其他產業關稅，因此許多方面仍未明朗。

今天雙方的聯合聲明讓協議內容更為清楚，儘管談判尚未結束，一些不確定因素依然存在。

歐盟表示，「最高、全包式」15%稅率，將適用於絕大多數歐洲出口產品，包括汽車、藥品、半導體和木材。

歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）在布魯塞爾對記者表示：「這是美國與任何夥伴達成最優惠的貿易協議。」此稅額不會疊加在現有的關稅之上。

塞夫柯維奇同時表示，他有信心汽車關稅率將低於目前的27.5%且追溯自8月1日起生效，他指出美方對口已保證此事。

另一方面，儘管法國、義大利與其他生產國力爭葡萄酒零關稅，但葡萄酒與烈酒均未能豁免，輸美將同樣適用15%稅率。

「法國葡萄酒及烈酒出口商協會」（FEVS）對此表示「非常失望」。協會代表皮卡爾（Gabriel Picard）表示，「我們確信這將帶給葡萄酒與烈酒業重大困擾。」

波爾多葡萄酒公會發言人夏托（ChristopheChateau）認為這是「壞消息」，但比最糟糕情況要好一些，因為川普曾一度威脅徵收高達200%的關稅。

夏托表示：「這進一步阻礙波爾多酒對美國的貿易與出口」。美國目前是波爾多酒最大市場。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室表示，這項協議「尚未達到理想或最終階段」，但已避免一場「貿易戰」。

根據協議，歐盟承諾大幅改善美國海鮮與農產品的輸入限制，包括木本堅果、乳製品、水果、蔬菜、豬肉和野牛肉。