比黑手黨老大還不如？川普勒索「買路財」作風如流動土匪

經典名片「教父」有句名言，黑幫老大會開出「讓對方無法拒絕的條件」。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼之前曾形容，美國總統川普談貿易協議，儼然像是「蹩腳教父」（reverse Godfather），淨開出讓別國「無法接受」的條件。

川普最近向貿易夥伴和企業強索稅金，已變成司空見慣之事，就像是個黑幫老大，或開發中國家的朋黨資本主義獨裁者。但金融時報評論指出，其實，川普比黑幫老大還不如。

這是因為，稱職的黑幫老大和有效率的獨裁者，儘管勒索錢財也很霸道，但至少他們開的條件可以預測。反觀川普讓美國財政部出面，向企業和各國政府打劫--比方說要求瑞士用巨額投資換取降關稅，或突然向輝達（NVIDIA）和超微（AMD）銷陸晶片營收抽成15%--製造的不確定性反倒動搖繼續經商和貿易往來的基礎。

川普目前談妥的關稅協議，不是難以落實，就是備受爭議。率先與川普2.0敲定協議的英國，在5月協議承諾支付美國一筆保付費，換取部分鋼品出口零關稅，但至今未見落實。日本7月敲定的協議直接蒙上一層迷霧，雙方對投資和進口關稅的條款仍各說各話。歐盟方面則一直抱怨，不明白川普究竟想要啥（但假定川普的要求前後一致，本身就犯下大錯）。

社會學者Diego Gambetta對義大利黑手黨的分析顯示，犯罪組織在彌漫著不信任的社會，其實扮演某種功能。支付保護費，有如簽訂一分安全保障契約；在亂七八糟的商業環境中，黑幫老大也能扮演和事佬，擺平糾紛。

然而，黑幫老大要稱職，先決條件是必須有能力，而且可信賴。但與川普打交道時，他通常並沒有提供「你無法拒絕的條件」，而是提供「你無法信賴」、甚至「你根本不理解」的東西。

個別政府仍值得努力與川普交涉。但從國家安全角度觀之，川普向輝達和超微抽稅（同時放行敏感科技銷往中國大陸），就沒道理，只是有利於那些同意花錢換取出口解禁的企業。川普關稅仍為iPhone留一扇避稅之門，無疑是拜蘋果執行長承諾投資美國，並且向川普府上底座純金打造的紀念玻璃之賜。真正造成傷害的，是這些安排會扭曲更廣大的市場。

課稅本身未必是壞事。倘若如美國財長貝森特提議，從營收抽成15%的這種稅也擴及其他產業，儘管不是好主意（畢竟違憲），但至少讓企業能作規劃。殺傷力最強的，是對川普2.0政策隨機恣意為之令企業感到無所適從。

已故美國經濟學家奧爾森（Mancur Olson）分析這種現象時，以「固定」土匪和「漫游」土匪作區分。固定在山區通道攔路打劫的土匪，勒索一小筆、可預期的錢財（這種買路財即「稅」），確保貿易流動不輟；流動的土匪出沒地點不定，則會向路過者盜取一切，終致阻斷貿易流動。