貿易談判內容公布 歐盟輸美汽車降稅仍未明朗

美國與歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容，包括美國可能在幾周內降低歐洲汽車關稅的詳細計畫，也為美國可能降低對歐盟的鋼鋁關稅打開了一扇門。但最終協議及降稅時間仍須經過雙方進一步的談判才能敲定，令各界懷疑歐盟最重要的汽車產業還要多久才能鬆一口氣。

美國官員7月與歐盟在蘇格蘭談判時，曾同意將歐洲車的關稅稅率由27.5%降到15%，但川普政府迄今尚未降低這項關稅。

歐盟為使汽車關稅降到15%，已同意取消對美國汽車等工業產品的關稅，並給予美國多項海產及農產品優惠的進口待遇，包括豬肉、乳類及木本堅果。

但這項協議須經過歐盟所有會員國同意，甚至可能還要歐洲議會同意，相當費時，因此歐盟官員催促美國，在歐盟提出相關議案後，就降低汽車關稅。

華府官員表示，美國確定歐盟「落實他們那一部分」之前，不會降低汽車關稅。歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇說，歐盟力拚本月底前提出相關議案。

法國及義大利要求酒類也能得到豁免，但並未成功。歐洲鋼鋁產品的50%關稅能否立即解除，目前也不清楚。這份聯合聲明並確認，美歐貿易協議將使美國對歐盟製藥產品、木材與晶片的稅率不超過15%；然而這些產業目前仍屬於美國商務部進行國安調查的項目，最終仍可能適用更高的稅率。