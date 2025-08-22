總統李在明「送禮」 韓投資美國加碼1,500億美元

南韓媒體報導，南韓總統李在明25日在白宮會見美國總統川普時，將宣布由民間企業額外投資美國約1,500億美元的計畫，等於再加碼投資美國，使得南韓對美國的投資承諾額將到5,000億美元，更接近日本承諾美國的5,500億美元。

李在明預定25日與川普在白宮進行兩人上任來的首次峰會，預料將討論朝鮮半島、美韓安全同盟以及經濟與貿易等議題。「韓民族日報」21日報導，李在明屆時也將宣布南韓企業的1,500億美元投資計畫。韓聯社上周報導，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣及SK集團會長崔泰源等南韓財閥領袖，都將隨行訪美。

韓民族日報的報導引述知情官員指出，雖然這場峰會將強調這項1,500億美元投資計畫，但預料不會進一步討論韓美協議的3,500億美元投資基金。南韓已表示，3,500億美元的投資承諾架構主要為貸款擔保，而非直接注資，實際股權承諾可能不到5%。

儘管貿易協議暫時緩解對最壞情況的憂慮，但決策官員警告，保護主義抬頭以及與華府的緊張關係，可能拖累經濟前景。