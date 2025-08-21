快訊

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國與歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容。示意圖／AI生成
美國與歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容。示意圖／AI生成

美國歐盟21日發表聯合聲明，首次列出雙方談判數周的詳細內容，包括美國可能在幾周內降低歐洲汽車關稅的詳細計畫，也為美國可能降低對歐盟的鋼鋁關稅打開了一扇門。但最終協議及降稅時間仍須經過雙方進一步的談判才能敲定，令各界懷疑歐盟最重要的汽車產業還要多久才能鬆一口氣。

美國官員7月與歐盟在蘇格蘭談判時，曾同意將歐洲車的關稅稅率由27.5%降到15%，但川普政府迄今尚未降低這項關稅。

歐盟為使汽車關稅降到15%，已同意取消對美國汽車等工業產品的關稅，並給予美國多項海產及農產品優惠的進口待遇，包括豬肉、乳類及木本堅果。但這項協議須經過歐盟所有會員國同意，甚至可能還要歐洲議會同意，相當費時，因此歐盟官員催促美國，在歐盟提出相關議案後，就降低汽車關稅。

華府官員表示，美國確定歐盟「落實他們那一部分」之前，不會降低汽車關稅。歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇說，歐盟力拚本月底前提出相關議案，讓銷美汽車關稅開始下滑的時間回溯至8月1日。

這份聯合聲明並確認，美歐貿易協議將使美國對歐盟製藥產品、木材與晶片的稅率不超過15%；然而這些產業目前仍屬於美國商務部進行國安調查的項目，最終仍可能適用更高的稅率。

聲明中也確認，美國將對歐盟的飛機與零件、學名藥與成分，以及軟木等「無法取得的天然資源」，實施零關稅。法國及義大利要求酒類也能得到豁免，但並未成功。

另外，歐盟保證不會改變有關汽車標準的內部法規，但聲明中顯示歐盟已同意「相互承認」美國的標準。

歐盟也承諾在2028年之前，「打算採購」7,500億美元的美國天然氣、石油及清潔能源。

但美國對歐洲鋼鋁產品實施的50%關稅能否立即解除，目前仍不清楚。聲明中確認雙方將考慮對鋼鋁採取「低關稅配額」作法，「以確保雙方之間的供應鏈」，但也表示還須進一步談判。

另外雙方同意共同進行投資檢討及出口控管，並試圖抑制中國的經濟影響力。

