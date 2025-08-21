川普關稅效應浮現！日本車廠調高對美售價 六個月首見

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
政府數據顯示，日本對美出口車輛單價在7月止跌，顯示車廠不再完全吸收川普關稅成本，開始轉嫁給美國買家。美聯社

最新數據顯示，日本車廠已開始把部分美國關稅成本，轉嫁給美國買家，為六個月來首見，顯示業者開始改變策略。

日本媒體報導，財務省20日發布的初步貿易數據顯示，對美出口車輛的單位價格，下滑趨勢在7月放緩。7月對美汽車出口額，比去年同期下滑28.4%至4,220億日圓（28.6億美元），出口量則下滑3.2%至約12.3萬輛。

換言之，7月對美出口車輛的平均單價為341萬日圓，比去年同期下滑26%，但比起6月的338萬日圓，則上漲約3萬日圓。

美國總統川普政府4月宣布對進口車加徵25%關稅，加上既有的2.5%關稅，日本出口車輛面臨27.5%關稅。

日本車廠一開始降低出口價格，來維持美國零售價穩定，平均單價下滑反映出這種做法。但車廠一直苦吞關稅成本，會傷害獲利能力，現在愈來愈多車廠把部分關稅成本轉嫁到零售價。

豐田汽車7月調漲美國售價，但平均漲幅僅270美元，未反映關稅的所有成本。不過，一名豐田主管表示，「如果有消費者願意接受（進一步漲價）的適當時機，我們將會這麼做」。

