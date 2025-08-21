快訊

美擬用補助換股權…韓媒：三星若就範 美政府持股恐接近李在鎔

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓三星電子會長李在鎔15日出席在首爾光化門廣場舉行的總統李在明「國民任命儀式」。法新社
南韓三星電子會長李在鎔15日出席在首爾光化門廣場舉行的總統李在明「國民任命儀式」。法新社

美國商務部長盧特尼克19日表示，拜登政府時期的「晶片法」形同白送資金給英特爾、台積電與三星等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。韓民族日報21日報導，正推動在美投資的三星電子和SK海力士等南韓企業對此措手不及，三星甚至可能被迫向美方提供與會長李在鎔所持股分相當的股權。

報導指出，盧特尼克透露，美國政府正研究一項方案，考慮換取依據「晶片法」獲得補助並在美建廠的半導體企業股分，並點名美光、台積電與三星電子為可能對象。這意味著不僅英特爾，三星也可能陷入「拿補助就得交股分」的困境。

三星先前已決定在德州投資建設晶圓代工廠，補助金額由拜登政府時期的美國商務部於2024年12月核定公布。若三星的美國分公司未能履約，不僅需向美方返還最高64億美元，還已承擔債務擔保責任。

美方如真的要求以補助金額比例增發新股，以20日收盤價計算，川普政府可能取得三星約1.56%股份，幾乎等同李在鎔所持的1.65%。普通股東也將面臨股權被稀釋的損失。

對此，南韓國內企業直言荒唐。一位半導體業界人士表示，無法理解美方無視既有合約卻要求股分，並強調：「現在推測川普政府的政策方向意義不大，只能密切關注後續發展。」

南韓產業研究院專門研究員金良彭指出，要求外國企業交出股分本身就是荒謬的做法，「我們的企業不能輕易接受」。他並補充：「考慮到川普從競選時期就不斷強調要縮減甚至廢除補助，難免懷疑他是否故意提出企業無法接受的條件，作為拒發補助的藉口。」

韓聯社21日報導，南韓總統辦公室發言人姜由楨舉行記者會時，否認外媒所稱美國計畫以晶片補助換取三星等韓企股分的報導。她表示，據了解目前尚無韓企獲得美方晶片補助，取得補助的前提也並非轉讓股分，企業並未收到任何相關通知，並強調相關傳聞可能源於韓美峰會前的各種臆測，但並不屬實。

