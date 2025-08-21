稅率達39%…爭取美調降關稅如何出奇致勝？瑞士被建議發動「魅力攻勢」

瑞士在與美國的貿易談判中遭遇重大挫敗，這令信奉「政治承諾不可毀」的瑞士決策階層深感錯愕。觀察人士說，瑞士這次純屬誤判形勢，低估了川普將反覆無常升格為談判策略的作風。

此次談判導致瑞士面臨39%的關稅稅率，成為發達國家中稅率最高者，國內企業與經濟體系皆受威脅。更甚者，美國竟單方面推翻先前已協商定案的F-35戰機訂單報價。

洛桑大學政治學教授Georg Lutz指出挫敗關鍵是，「瑞士政治傳統向來恪守成文與不成文規範，這是深植民族基因的特質。政府以既定模式與川普周旋，導致陷入困境。」

瑞士正積極補救關稅困局，並向美國提出新方案爭取更優惠的貿易條件。政府周三已宣布加強提升當地的商業吸引力，防止企業外移生產線。巧克力製造商瑞士蓮（Lindt & Spruengli）與瑞士軍刀商Victorinox等均考慮遷廠。

伯恩當局認為39%的關稅終將推高美國消費者物價，這使得得調降關稅仍存希望。根據美國財長貝森特，美方計劃10月底前完成與所有未達成協議國家的談判，這個時間點被視為可能達成新協定的窗口。

成敗關鍵可能在瑞士總統凱勒蘇特能否突破傳統的談判思維，她自華府空手而回當日曾強調：「我們絕不作出無法履行的承諾。」

智庫Bruegel的資深研究員Jacob Funk Kirkegaard分析：「瑞士在局勢未明前選項有限。我能理解為何政治人物不願意冒險採取可能極不受民眾歡迎的讓步，尤其川普可能隨時再以藥品關稅推翻協議。」

外界傳出建議發動「魅力攻勢」，包括拉攏國際足總主席英凡提諾、瑞士網球名將費德勒參與拜會，或送上一只金質瑞士名錶給川普。