川普最快本周祭晶片關稅！專家：1企業是贏家 台積電恐付更高代價
美國川普政府最快將在本周宣布半導體進口的關稅，最高稅率恐高達300%，科技產業與消費者繃緊神經。日經亞洲報導，若有任何企業能在晶片關稅下受益，那可能就是英特爾。至於台積電和三星等外國企業，最終也可能豁免，不過付出代價可能更高。
美國總統川普15日表示，最快「下周或下下周」宣布對鋼鐵和半導體關稅，最重恐祭出300%高額關稅，部分已對美國投資的企業可望換取豁免。
韋德布希證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）形容：「這有如一齣戲碼，但大型科技企業已經學會如何在新規則下遊走。我認為，川普的言詞威嚇大於實際行動。」
然而，日經亞洲指出，川普的寬大未必適用所有人。台積電和三星近年投入千百億美元在美國設廠，部分是仰賴拜登政府的晶片法提供巨額補助和支持。即使台積電3月擴大對美投資至1650億美元，未必足以讓川普網開一面。
艾夫斯說：「台積電和三星作為外國企業，要取得豁免的門檻，可能比美國企業高。但最終還是會被豁免。」
至於成熟製程晶片利潤微薄，部分企業難以負擔轉往美國設廠的高成本與缺乏供應鏈的挑戰。但分析人士指出，也正因這類晶片本身價格低廉，即使課徵300%關稅，單價從1美元漲到3美元，衝擊雖不小，但仍屬可承受範圍。
若有任何一家企業能從中受益，那可能就是英特爾。
一名加州晶片業高階主管告訴日經亞洲，「外部客戶確實想跟英特爾合作，因為他們不想過度依賴台積電。但嘗試新代工廠需要時間與金錢，英特爾仍須花很多功夫來說服客戶。」
