晶片業補助換股權餘波未息！別忘了還有「半導體關稅」這顆未爆彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普上周五搭乘空軍一號前往阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁時告訴記者，他將在「下周」或「下下周」對鋼鐵和半導體課徵關稅。美聯社
白宮證實考慮「以晶片補助換股權」風聲未息，別忘了還有半導體關稅這顆未爆彈。美國總統川普已預告，最快本周宣布半導體關稅，稅率最終可能高達300%，晶片業無不如臨大敵，影響所及也遠不只半導體業。

美國總統川普上周五搭乘空軍一號前往阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁時告訴記者，他將在「下周」或「下下周」對鋼鐵和半導體課徵關稅。

所幸，川普早先也已預告，在美國設廠或承諾投資的公司，將不會被課徵半導體關稅。

不過，外媒引述分析師指出，儘管台積電（2330）已將美國投資額提高到1,650億美元，恐怕仍不足以說服川普網開一面。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，台積電和三星是外國公司，得到豁免的門檻可能比美企更高。「他們大概還得再承諾多一些，但我認為最後仍會獲得豁免」。

最大的贏家大概就是英特爾了。

加州某晶片公司高層透露，客戶確實想和英特爾合作，因為他們不想過度依賴台積電，但要嘗試新的代工廠還需要時間和資金，況且英特爾也還有很多地方需要說服客戶。

若屆時半導體關稅對承諾在美國生產的公司提供豁免，可望鼓勵晶片設計公司擴大和英特爾合作。

