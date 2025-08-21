聽新聞
0:00 / 0:00
韓媒：南韓總統下周會見川普時 將奉上1,500億美元投資大禮
南韓媒體報導，南韓總統李在明25日（下周一）在白宮會見美國總統川普時，將宣布由民間企業額外投資美國約1,500億美元的計畫，與韓美7月貿易協議中，南韓承諾投資美國的3,500億美元相區隔。
若3,500億美元承諾加上韓企額外投資的1,500億美元，南韓對美國的投資承諾額將達到5,000億美元，更接近日本與美國貿易協議中，日本承諾投資的5,500億美元。
「韓民族日報」21日報導，李在明宣布的民營企業投資計畫，可能包括正在進行、和未來即將推動的投資案。韓聯社上周報導，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣及SK集團會長崔泰源等南韓財閥領袖，都將隨行訪美。
韓民族日報的報導引述知情官員指出，雖然這場峰會將強調這項1,500億美元投資計畫，但預料不會進一步討論韓美協議的3,500億美元投資基金。南韓已表示，3,500億美元的投資承諾架構職主要為貸款擔保，而非直接注資，實際股權承諾可能不到5%。
根據美韓7月的貿易協議，南韓輸美產品被課徵的關稅上限為15%，為最優惠的關稅稅率之一。南韓產業通商資源部20日則發表聲明表示，預定在韓美峰會宣布的對美投資規模，還沒確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言