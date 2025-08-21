快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

美關稅陰霾下 南韓8月前20天出口年增7.6% 半導體出口強勁

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓早期出口數據顯示，8月份至今海外出貨量仍保持穩定。圖為貨櫃輪離開釜山港。路透
南韓早期出口數據顯示，8月份至今海外出貨量仍保持穩定。圖為貨櫃輪離開釜山港。路透

儘管美國實施的全面關稅持續對全球貿易造成壓力，南韓早期出口數據顯示，8月份至今海外出貨量仍保持穩定。

根據海關周四公布的數據，8月前20天的出口額較去年同期增長7.6%，優於7月全月的5.8%增幅。進口額微增0.4%，貿易順差達8.33億美元。經工作天數調整後的出口額也較一年前上升7.6%。

在這份最新數據出爐前，美韓達成的臨時貿易協議，將南韓輸美商品的關稅上限訂在15%，低於美國總統川普先前威脅的25%。

出口能維持的部分原因是廠商趕在8月1日關稅協議期限前搶先出貨。此外，三星電子等製造商也受惠於川普將智慧手機、筆電等消費性電子產品列入關稅豁免清單。與蘋果公司等企業的供應鏈合作，也對出口形成支撐。

儘管貿易協議暫時緩解了對最壞情況的憂慮，但決策官員警告，全球保護主義抬頭以及與華府的緊張關係，可能拖累經濟前景。

汽車出口的前景尤其面臨不確定性。南韓汽車的25%關稅持續實施中，尚待川普簽署行政命令，才會調整到15%的統一稅率。美國商務部長盧特尼克周二受訪時表示，與日本和南韓達成的貿易協議，正式的書面文件「還要幾周才能完成」。川普並威脅，最遲8月底前加徵晶片關稅。

按產業劃分，南韓主力產品半導體的出口成長近30%，汽車出口攀升22%，鋼鐵出口則下降4.5%，在美國50%關稅壓力下持續疲軟。石油產品出口下滑4%。按市場劃分，對美出口減少2.7%，對中國增加2.7%，對泰國和新加坡的出口分別大增59%和82%。

關稅 川普 南韓

延伸閱讀

哈塞特最被看好獲川普提名Fed主席！支持度在候選人裡卻僅列第五

川普政府手伸進台積電一切「美國優先」為主？專家曝3招：福未至、禍先到

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

美選布達佩斯辦美俄烏峰會 已規畫烏克蘭安全架構

相關新聞

美關稅陰霾下 南韓8月前20天出口年增7.6% 半導體出口強勁

儘管美國實施的全面關稅持續對全球貿易造成壓力，南韓早期出口數據顯示，8月份至今海外出貨量仍保持穩定。

巴西咖啡遭關稅重擊　業者示警恐「殺死美國市場」

美國政府近期宣布，對巴西咖啡徵收50%進口關稅，引發美國咖啡產業強烈反彈。業界示警，這項政策不僅無法達成保護本土經濟的初...

晶片補助改為投資 川普政府構想難得贏得左派大老桑德斯力挺

美國自由派參議員桑德斯周三表態支持總統川普有意將對晶片業者的補助轉為政府股權的計畫，其實這正是他三年前推動的主張。

美對陸關稅暫不動 美中貿易緊張趨緩

美國財政部長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在十一月關稅戰休兵期屆滿前再度會談。這番話顯示川普政府...

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

路透20日報導，俄羅斯駐新德里臨時代辦巴布斯金當天在記者會說，俄國有「非常、非常特殊」機制可繼續向印度供給石油，印度的俄...

美財長貝森特暗示對陸關稅暫時不動 增添北京加碼刺激經濟可能性

美國財長貝森特（Scott Bessent）暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。