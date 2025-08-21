巴西咖啡遭關稅重擊　業者示警恐「殺死美國市場」

快訊

中央社／ 聖保羅20日專電
巴西研磨咖啡Pilão深受美國消費者喜愛。中央社
美國政府近期宣布，對巴西咖啡徵收50%進口關稅，引發美國咖啡產業強烈反彈。業界示警，這項政策不僅無法達成保護本土經濟的初衷，反而可能造成數10億美元的損失，並衝擊數百萬個就業機會。

巴西地方報Gazeta de Varginha引述美國全國咖啡協會（NCA）數據指出，美國國內消費的咖啡有99%仰賴進口，其中超過1/3來自巴西。每投入1美元購買巴西生豆，能在美國創造高達43美元的附加價值，年產值超過3430億美元（約新台幣10兆3900億元），支撐約220萬個工作機會。

然而，新關稅政策可能使巴西咖啡價格每磅上漲約8美元，對消費者與進口商造成沉重負擔。紐約進口商表示，這樣的價格將「殺死美國市場」，甚至可能導致企業倒閉。

根據BBC巴西新聞網報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）主張關稅有助於促進本土生產與就業，但咖啡屬熱帶作物，美國本土無法大規模種植，僅在夏威夷、波多黎各及加州南部有少量栽培，遠不足以滿足每日4.5億杯的消費需求。

首先，消費者將首當其衝。BBC巴西新聞網報導，咖啡是美國最受歡迎的飲品之一，約2/3的成年人每天飲用，平均每人3杯。價格上漲將直接影響日常消費支出，尤其對低收入家庭造成壓力。

其次，整個咖啡產業鏈可能遭受重創。從進口商、烘焙商到零售業者，皆面臨成本上升與需求萎縮的風險。若企業倒閉或縮編，將導致失業率上升，進一步影響美國經濟。

報導指出，全球咖啡貿易格局也可能因此改變。若美國市場不再具吸引力，巴西可能將出口轉向中國、歐盟與加拿大等地，削弱美國在咖啡貿易中的地位，加劇國際市場競爭。

報導指出，目前美國進口商仍有30至60天的庫存，但若談判無果，影響將在短期內顯現。巴西與美國業界正積極協商，希望將咖啡排除在關稅清單之外，以避免災難性後果。

這場關稅風波不僅是貿易政策的爭議，更是全球供應鏈與消費習慣的考驗。咖啡，這杯日常的慰藉，正成為國際政治與經濟角力的焦點。

