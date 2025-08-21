晶片補助改為投資 川普政府構想難得贏得左派大老桑德斯力挺

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國自由派參議員桑德斯周三表態支持總統川普有意將對晶片業者的補助轉為政府股權的計畫，其實這正是他三年前推動的主張。

桑德斯在發給路透的新聞稿說：「如果晶片公司從聯邦政府慷慨的補助中賺錢，美國納稅人有權獲得合理的投資回報。」曾角逐民主黨總統初選的桑德斯是無黨籍，但和民主黨合作。2022年的《晶片與科學法》為吸引晶片產能自亞洲回流，提供390億美元補助來提升美國本土半導體產能。

路透周二引述知情人士報導，美國商務部長盧特尼克正在研議，是否以補助換取英特爾（Intel）和其他晶片業者的股權，川普政府希望改以「投資」的方式來換取「股權」。

如此一來，桑德斯和總統川普在政府取得民間企業股權方面取得罕見共識，可見川普第二任期在經濟政策上明顯轉向，採取過去多往往是左派會主張的國家干預的做法。

此外，川普已同意讓輝達（NVIDIA）和超微（AMD）對中國大陸出售AI晶片，條件是美國政府可分得銷售收入15%。美國國防部也將成為一家小型礦產公司的最大股東，以擴大稀土磁鐵的產量。美國政府更在日本製鐵收購美國鋼鐵的交易中，替自己爭取到帶有部分否決權的「特別股」。

事實上，桑德斯和民主黨參議員華倫早在三年前就提案修訂晶片法，要求商務部不得在財政部沒有拿到認股權證、股權或優先債權的情況下，發放任何晶片法案補助。

桑德斯說：「我很高興川普政府現在同意我三年前提出的修正案。納稅人不該白白提供數十億美元的企業補貼，卻什麼回報都沒有，特別是對英特爾這種大型且有獲利的公司。」美光、台積電（2330）和三星等也獲得晶片法補助，但大部分資金尚未撥款。

