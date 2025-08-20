沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

路透20日報導，俄羅斯駐新德里臨時代辦巴布斯金當天在記者會說，俄國有「非常、非常特殊」機制可繼續向印度供給石油，印度的俄國原油進口將維持相同水準。他也說，俄國總統普亭預計年底前，在新德里會晤印度總理莫迪，日期還未敲定。

美國總統川普6日已簽行政命令，因印度進口俄國石油對印度輸美商品加徵25%關稅。該關稅28日實施後，川普回任後對印度加徵的關稅稅率將達50%。

西方國家已因俄國侵略烏克蘭，制裁俄國石油供給，此後印度增加進口俄油。但美國尚未對同樣進口俄油的中國大陸，以此原因加徵關稅。

美國財政部長貝森特19日接受美媒CNBC訪問時，指控印度藉由在俄烏戰爭期間增購俄油來牟取暴利，華府認為難以接受。他說，俄油占印度總體石油採購的42%，但俄烏戰爭爆發前，該比率僅不到1%，反觀中國在烏戰爆發前後的俄油採購占比，是從13%增至16%。

貝森特指控，印度進口便宜俄國石油並轉賣，藉此套利，令人無法接受。至於為何華府不對中國因進口俄油加稅，他說，中國的情況完全不同，中國是俄油長期購買國，沒從事類似印度的套利行為。