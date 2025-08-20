美財長貝森特暗示對陸關稅暫時不動 增添北京加碼刺激經濟可能性

美國財長貝森特（Scott Bessent）暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在11月關稅戰休兵期屆滿前再度會談，顯示川普政府希望維持雙方關係和緩，以及中國大陸關稅仍將維持在目前水準一段時間，中國大陸經濟與股市將繼續面臨「關稅苦痛」，提高北京當局加碼刺激經濟的可能性。

貝森特接受福斯新聞訪問，被問及美中協商是否已有進展、以及美中是否需要貿易協議時，回答「我們非常樂見」目前與中國大陸的關稅情勢，「我目前認為現狀運作相當良好」。

他說，「中國是最大的關稅營收來源，所以如果沒壞掉，就不必修理」，「我們和中國已進行非常好的會談，我推測我們將在11月前再與他們碰面」。

這番談話暗示美中貿易緊張趨緩的狀態依然不變，也可能為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平舉行峰會鋪路。川普政府近來已大致降低與北京的對抗情勢，但依然暗潮洶湧，川普政府即將擴大檢視來自中國大陸的鋼鐵、銅、鋰及其他原料。

彭博資訊分析，貝森特的言論、再加上川普也強調關稅收入的重要性，暗示中國大陸的關稅苦痛暫時還不會消失，只要川普政府持續關注美國10年期公債殖利率的走向，維持關稅於目前水準的動機就愈明顯，儘管關稅收入極不可能達成貝森特想減少債務的預期，但仍能主張避免赤字暴增。

貝森特另外接受CNBC訪問時說，他預期川普課徵的全面關稅將帶動美國收入跳增，將大幅上調關稅收入預測，到高於先前預估3,000億美元的水準，但他拒絕透露更多細節。

他也說，這筆收入將首先用於償還聯邦債務，而非發放現金支票給美國民眾，他還沒有與特朗普討論過與美國民眾分享「關稅紅利」的構想法，強調兩人都「超聚焦於」償還債務。

貝森特表示，美國經濟可能恢復到1990年代的「良好的、低通膨成長」模式，並將拖累部分經濟領域的問題歸咎於高利率，尤其是住房和低收入家庭背負高信用卡債務等問題。

他說，若聯準會（Fed）降息，可能有助於提振房屋建築業的繁榮或復甦，從而幫助在未來一到兩年抑制房價。他此前曾表示，Fed必須降息2碼。