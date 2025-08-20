美國關稅持續衝擊 日本7月出口創下四年多來最大跌幅

日本7月出口創下四年多來最大跌幅，美國關稅持續衝擊全球貿易，也讓經濟成長前景蒙上陰影，在個人消費仍不穩定之際更顯隱憂。

日本財務省周三公布，7月出口金額較去年同期下滑2.6%，跌幅大於市場原估的2.1%，主要受汽車、汽車零件和鋼鐵拖累，創2021年2月以來最大跌幅。出口量則增加1.2%，顯示出口商仍靠調降售價來吸收美國關稅成本，以鞏固市占。

進口則因原油、煤炭和液化天然氣進口均出現兩位數下滑，整體年減7.5%。日本7月仍呈貿易逆差1,175億日圓。

日本出口持續下滑，恐讓日本銀行（央行）總裁植田和男在決策上更趨謹慎。日本經濟能否在美國關稅下展現韌性，將是日銀考量何時再度升息的因素之一。外界預料，日銀在9月19日的政策會議將按兵不動。

野村總合研究所經濟研究主管齋藤太郎說：「日本對美汽車出口量已開始下降，可見關稅影響終於浮現。在美國，日本出口價格大約在6至7月開始上揚，如今可見日本貨品逐漸喪失價格競爭力。」

日本7月對美出口年減10.1%，其中汽車和零件出口額分別大減28.4%和17.4%。就出口量來看，日本對美汽車出口只減少3.2%，可見車廠正自行吸收部分關稅以支撐銷售。

美國4月起對日本進口汽車和零件加徵25%關稅，對其他多數貨品則課徵10%關稅；6月初又把鋼鐵進口關稅調高一倍至50%。汽車和零件約占日本對美出口的三分之一，豐田汽車本月稍早警告，美國關稅恐將使該公司營運利益銳減1.4兆日圓（95億美元）。

根據7月底達成的貿易協議，美國對汽車和多數貨品的關稅將調降至15%，但落實仍需一段時間。美國商務部長盧特尼克周二接受 CNBC 訪問時表示，和日本、南韓達成的協議，相關書面文件「還要幾周」才會出爐。

齋藤說：「汽車關稅調降時點從未明確規定。若9月內真的調降，這將帶來些許喘息，但若沒有調降，負面衝擊將更大。」

除美國市場外，日本對中國大陸出口下滑3.5%，主要受汽車、零件和非鐵金屬影響。對歐洲出口則年減3.4%，其中鋼鐵外銷暴跌53.1%。