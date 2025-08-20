聽新聞
物流業措手不及 川普擴大鋼鋁關稅範圍
美國總統川普十五日擴大進口鋼鋁百分之五十關稅的徵收範圍，在美國統一關稅表（ＨＴＳ）加入四百多個內含鋼鋁原料的消費商品，稅率在十八日生效，但適用的商品清單到十九日才公布，且未排除已經在運輸途中的商品，讓物流產業猝不及防。
彭博資訊報導，適用新關稅的商品清單由美國海關及邊境保衛局公布，十九日出現在聯邦公報。官方指引語意籠統，尤其針對正運往美國途中的商品，也不清楚新的鋼鋁關稅是否在各國基礎關稅之上加徵。
新關稅的適用範圍特別廣泛，包含如摩托車、貨物裝卸設備、嬰兒座椅、餐具，以及金屬包裝的個人護理產品等。其實施範圍和速度，讓許多熬過六個月的川普貿易戰，以及新冠疫情等干擾供給的重大事件的貨櫃航運業者、貨物所有人和中間商，措手不及。
運輸物流巨頭德迅的美國海關副總裁鮑德溫說，「只要發亮的、金屬的，都可能在清單上」，「這是策略性轉變」。
