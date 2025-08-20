美課鋼鋁50%關稅範圍擴大 發亮、金屬、沾點邊的都可能在清單上

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國擴大進口鋼鋁50%關稅的徵收範圍，共有400多個內含鋼鋁原料的消費商品入列。 （美聯社）
美國擴大進口鋼鋁50%關稅的徵收範圍，共有400多個內含鋼鋁原料的消費商品入列。 （美聯社）

美國總統川普15日擴大進口鋼鋁50%關稅的徵收範圍，在美國統一關稅表（HTS）中加入400多個內含鋼鋁原料的消費商品，稅率在18日生效，但適用的商品清單到19日才公布，且未排除已經在運輸途中的商品，讓物流產業猝不及防。

彭博資訊報導，適用新關稅的商品清單由美國海關及邊境保衛局公布，19日出現在聯邦公報裡。官方指引語意籠統，尤其針對正運往美國途中的商品，也不清楚新的鋼鋁關稅是否在各國基礎關稅之上加徵。

新關稅的適用範圍特別廣泛，包含如摩托車、貨物裝卸設備、嬰兒座椅、餐具，以及金屬包裝的個人護理產品等。

其實施範圍和速度，讓許多熬過六個月的川普貿易戰，以及新冠疫情等干擾供給的重大事件的貨櫃航運業者、貨物所有人和中間商，措手不及。

新的清單也展現出川普使用產業關稅的權力範圍。這和川普施行所謂的對等關稅時所援引的行政權力不同。運輸物流巨頭德迅（Kuehne+Nagel）的美國海關副總裁鮑德溫說，「基本上只要發亮的、金屬的，或跟鋼鋁能沾上一點邊的，都可能在清單上」，「這不只是另一項關稅，而是鋼鋁衍生產品規範的策略性轉變」。

對衍生產品課徵關稅的困難在於對鋼鋁占產品原料比率的判定。物流平台Flexport表示，「對許多業者而言，這意味著向供應商追討詳細數據，例如鋁的重量、占海關申報價值的百分比，以及冶煉和鑄造該金屬的國家」，「遵循這項法規的負擔非同小可」。

密西根州立大學供應鏈管理學教授米勒表示，基於2024年進口數據的保守估計，新的鋼鋁關稅涵蓋約3,280億美元的商品，比2018年多六倍，也遠多於稅率改變之前的1,910億美元。

川普在2018年首次對鋼鋁課徵關稅，當時目標是透過讓進口金屬變貴，提振美國出口，但最終包含加拿大、墨西哥和歐盟在內的主要供應者均得到豁免。美國本土產業則表示，目前仍難以和進口產品競爭。

