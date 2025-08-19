快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

川普關稅戰重塑全球貿易秩序 中印靠攏 陸企成新要角

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度外交部長蘇杰生（左）周一和大陸外長王毅會面。美聯社
印度外交部長蘇杰生（左）周一和大陸外長王毅會面。美聯社

川普發動的關稅戰，反而加速了中國大陸和印度修復彼此的關係。標普全球（S&P Global）指出，北京正加速轉向「全球南方」發展中國家推進貿易和投資，未來可能造就一個由中國企業主導的新貿易秩序。

川普對中印兩國出口課徵高關稅之際，還揚言懲罰印度採購俄羅斯石油的作為。川普已因新德里採購俄油祭出50%關稅。

印度和中國大陸為此彼此靠攏。印度總理莫迪預定周二會見大陸外交部長王毅。這是王毅三年來首度訪印。印度外交部長蘇杰生周一與王毅會面後表示，兩國都希望改善關係。

蘇杰生在新德里說：「兩國關係經歷一段艱難時期，現在都希望向前邁進。分歧不應演變為爭端，競爭也不該淪為衝突。」

巴西和美國也因高關稅陷於僵局。川普指控巴西對右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）「政治獵巫」，並對巴西多數出口商品加徵50%關稅。

巴西財政部長哈達德談到巴西如何分散貿易風險時表示，他相信歐盟和南美共同市場（Mercosur）很快會敲定期待已久的重大貿易協議。

另外，標普全球周二發布的報告中指出，過去十年，中國對東南亞、拉丁美洲和中東等國家貨品出口規模翻倍，相較之下，對美國出口僅成長28%，對西歐成長58%。這趨勢自川普首次任期以來的五年內尤其明顯。

中國大陸經濟放緩之際，陸企在關稅壓力之下積極開拓海外新市場，並尋找新的製造基地，涵蓋從電動車到電子產品等各式貨品。

標普全球經濟學家在報告中說：「在美國關稅和中國大陸經濟放緩帶來極不確定性下，陸企將持續尋找『全球南方』市場。結果恐怕會形成新的全球貿易秩序，以『南南（South-South）貿易』為重心，中國跨國企業將成為新要角。」

標普全球指出，中國和全球南方前20大貿易夥伴的往來，如今平均占這些國家國內生產毛額（GDP）的20%。同時，中國對全球南方的貿易順差已超過一半，相較之下，美國為36%，西歐則為23%。

關稅 川普 印度 巴西 陸企 王毅

延伸閱讀

澤倫斯基學乖了！穿正裝、說11次謝謝 川普超級滿意

影／忘記關麥！川普自爆普亭「為了我」和談 音檔曝光引關注

澤倫斯基：會晤川普氣氛「溫暖」 準備好與普亭展開雙邊會談

川澤會重點一次看！美烏1問題仍分歧 澤倫斯基通過「川普時尚考驗」

相關新聞

川普關稅戰重塑全球貿易秩序 中印靠攏 陸企成新要角

川普發動的關稅戰，反而加速了中國大陸和印度修復彼此的關係。標普全球（S&P Global）指出，北京正加速轉向「全球南方...

CNN：美恢復H20晶片銷中 北京不領情、中企仍瘋搶

CNN報導，華府取消出口管制，批准輝達降規版人工智慧H20晶片重返中國市場，然而中方反應冷淡，甚至稱該晶片構成國安風險。...

川普關稅殺傷力 印一招化解！GDP估可拉高0.6個百分點 還能壓制通膨

新德里官員預計，印度總理莫迪在獨立日（8月15日）講話時宣布商品與服務稅（GST）的稅制簡化，對政府財政收入影響有限，但...

川普關稅鬆口但未見落實 英國鋼鐵業和日韓車廠仍在苦等減稅

英國和美國率全球之先達成貿易協議，英國輸美鋼品關稅將降為零。但三個多月過去了，英國鋼鐵業者仍未等到寬減。同樣地，日本、歐...

美國、印度貿易會談取消 顯示雙方緊張仍未好轉

印度媒體報導，美國貿易代表團已取消原訂下周前往印度進行貿易會談的行程，將另行改期，雙方仍在溝通中，顯示雙方貿易緊張仍未好...

台美關稅談判未明朗 政院：關鍵議題有共識

美國總統川普至今已公布22個國家的新對等關稅稅率，但台灣不在名單中。行政院昨（10）日表示，談判團隊仍在華府持續與美方磋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。