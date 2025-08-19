川普關稅戰重塑全球貿易秩序 中印靠攏 陸企成新要角

川普發動的關稅戰，反而加速了中國大陸和印度修復彼此的關係。標普全球（S&P Global）指出，北京正加速轉向「全球南方」發展中國家推進貿易和投資，未來可能造就一個由中國企業主導的新貿易秩序。

川普對中印兩國出口課徵高關稅之際，還揚言懲罰印度採購俄羅斯石油的作為。川普已因新德里採購俄油祭出50%關稅。

印度和中國大陸為此彼此靠攏。印度總理莫迪預定周二會見大陸外交部長王毅。這是王毅三年來首度訪印。印度外交部長蘇杰生周一與王毅會面後表示，兩國都希望改善關係。

蘇杰生在新德里說：「兩國關係經歷一段艱難時期，現在都希望向前邁進。分歧不應演變為爭端，競爭也不該淪為衝突。」

巴西和美國也因高關稅陷於僵局。川普指控巴西對右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）「政治獵巫」，並對巴西多數出口商品加徵50%關稅。

巴西財政部長哈達德談到巴西如何分散貿易風險時表示，他相信歐盟和南美共同市場（Mercosur）很快會敲定期待已久的重大貿易協議。

另外，標普全球周二發布的報告中指出，過去十年，中國對東南亞、拉丁美洲和中東等國家貨品出口規模翻倍，相較之下，對美國出口僅成長28%，對西歐成長58%。這趨勢自川普首次任期以來的五年內尤其明顯。

中國大陸經濟放緩之際，陸企在關稅壓力之下積極開拓海外新市場，並尋找新的製造基地，涵蓋從電動車到電子產品等各式貨品。

標普全球經濟學家在報告中說：「在美國關稅和中國大陸經濟放緩帶來極不確定性下，陸企將持續尋找『全球南方』市場。結果恐怕會形成新的全球貿易秩序，以『南南（South-South）貿易』為重心，中國跨國企業將成為新要角。」

標普全球指出，中國和全球南方前20大貿易夥伴的往來，如今平均占這些國家國內生產毛額（GDP）的20%。同時，中國對全球南方的貿易順差已超過一半，相較之下，美國為36%，西歐則為23%。