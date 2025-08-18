關稅海嘯第一排 工具機大廠做4休3

關稅海嘯第一排，工具機大廠瀧澤科技昨證實自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施三個月，後續再依訂單狀況做調整。公司表示，此舉並非無薪假，而是「為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備」。

美國對台灣課徵「百分之廿+Ｎ」的高額關稅，加上台幣升值不利出口，在雙重壓力下，製造業受到衝擊，近期陸續傳出無薪假與裁員風暴。

據了解，工具機業「做四休三」從美國總統川普掀起全球關稅戰之後就逐步發酵，現在已成為業內「不能說的祕密」，因為多數是未上市的廠家，相關資訊揭露較慢，而瀧澤科是掛牌公司，消息一出就受到矚目。

台灣機械公會理事長莊大立表示，目前工具機廠商「做四休三」的情況愈來愈多，在美台對等關稅百分之廿、以及台幣匯率依舊強勢的衝擊下，台灣工具機廠接單普遍趨緩，市場觀望氣氛濃厚，他預期如果情況無法獲得改善，廠商下一波勢必得採取精簡人力的措施。

瀧澤科成立於一九七一年，主要從事研發、製造車床及ＰＣＢ鑽孔機之廠商，是受關稅衝擊最重的工具機產業之一。瀧澤科昨證實，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，宣布啟動「營運效能優化專案」，旨在透過智慧化管理與人力資源的精準配置，鞏固企業競爭力，邁向永續發展。

相較於瀧澤科因應關稅戰鼓勵員工集中排休，上銀、和大等業者表示，目前美國關稅問題與客戶共同解決，休假情況正常。和大集團總裁沈國榮指出，面對美國對等關稅政策，和大已陸續和客戶談妥調漲產品售價，至於高鋒銷往美國的產品比例很低，整體來看，兩家公司受影響程度不大，因此目前營運正常，尚無採取做四休三的規劃。

此外，工具機與機械族群近期積極投入無人機、機器人等領域，部分績優廠家指出，訂單需求更勝以往，目前沒有做四休三的問題。