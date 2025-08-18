美台對等關稅衝擊 製造業成無薪假重災區

美國對等關稅上路，對國內產業的衝擊浮現。勞動部昨天最新減班休息（無薪假）的統計，共有一九一家公司、三九三四人。至於受美國對等關稅影響的企業有七十三家、二三八八人，較八月初統計多了六五三人，突破兩千人大關；其中一家商品主要外銷美國的汽機車車燈業者首度實施，就一口氣通報四一二人放無薪假。

這是美國在八月七日宣布對台灣進口商品疊加百分之廿的對等關稅後，勞動部首次統計無薪假數據。其中製造業淪為「重災區」，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說，製造業實施家數為一四六家、人數三五九○人，在總實施人數中的占比超過九成，製造業無薪假人數是今年以來新高。

勞動部上一期（八月一日）公布整體無薪假實施家數為一九○家、三四四一人，昨天公布的最新統計增加一家、多了四九三人；若將受美國關稅政策衝擊而放無薪假的業者單獨計算，上一期共六十六家、一七三五人，最新統計則有七十三家、二三八八人，增加七家、六五三人。

勞動部先前評估，約有四點二萬勞工受到美國關稅衝擊，其中包含無薪假、失業、減薪等。觀察四月美國宣布對等關稅政策以來，受影響勞工人數在六月中超過千人，昨最新統計則已超過兩千名勞工，未來勞動市場變化值得觀察。

此外，主計總處七月底公布六月失業率為百分之三點三六、月增○點○六個百分點，終止連兩個月下滑。主計總處周五（廿二日）將公布七月失業率，是否會反映關稅衝擊有待觀察。

黃琦雅表示，實施無薪假多以製造業為主，其中最多的是金屬機電工業，主因為這一期通報案件當中，首次通報人數較多。而美國關稅實施以後，對於各行各業多少都有衝擊。

黃琦雅說，最新統計有一家屬於其他運輸工具、零件製造業，通報四一二人實施減班休息；這家業者主要做汽機車車燈，產品以外銷美國為主，因為訂單減少而首度實施無薪假。此外，一家也屬於其他運輸工具、零件製造業，業者通報實施無薪假人數八十八人，原因也是訂單減少。

不過，黃琦雅指出，金屬機電工業中，也有業者提早終止無薪假，例如有一家機械設備製造業，業者原通報一六七人，但公司表達因陸續接獲訂單，因此提前終止實施無薪假。