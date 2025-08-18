美對407種鋼鋁衍生品加徵關稅 韓加強企業援助措施
韓國產業通商資源部今天表示，美國擴大對鋼鋁衍生產品課徵關稅，韓國政府將加強對國內受到影響的中小企業提供支援措施。
韓聯社報導，美國總統川普政府美東時間18日起針對407種鋼鋁衍生品徵收50%關稅。美國之前對所有鋼鋁進口產品課徵50%關稅，已於6月4日生效。
根據韓國產業通商資源部和韓國國際貿易協會（Korea International Trade Association），最新列入加徵關稅清單的產品包括機械、汽車零件、電子裝置、家庭電器等。
韓國產業通商資源部在新聞稿中表示：「為了將對我國企業的損害降至最低，政府將大幅擴大現行對中小企業的支持計畫，協助他們因應（華盛頓的）進口管制。」
路透社報導，川普政府15日擴大對鋼鐵與鋁進口產品徵收50%關稅的範圍，將數百項衍生品納入關稅清單中，自8月18日起生效。
美國商務部當晚在聯邦公報公告，工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）將407項產品代碼新增至美國進口關稅表（Harmonized Tariff Schedule），用以識別將對產品內鋼鐵及鋁材成分徵收額外關稅的貨品。
公告指出，非鋼鐵及非鋁材的部分，將適用川普對特定國家原產貨品所施加的關稅稅率。
