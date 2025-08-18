快訊

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

CNN：美恢復H20晶片銷中 北京不領情、中企仍瘋搶

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
CNN報導，華府取消出口管制，批准輝達降規版人工智慧H20晶片重返中國市場，然而中方反應冷淡。 （路透）

CNN報導，華府取消出口管制，批准輝達降規版人工智慧H20晶片重返中國市場，然而中方反應冷淡，甚至稱該晶片構成國安風險。儘管如此，中國企業對這些晶片仍趨之若鶩。

美國數週前一改技術管制政策，解除H20晶片銷中禁令，之後北京稱H20晶片構成國安風險，甚至傳喚人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）高層說明，並敦促中企避用這款晶片。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個不領情的態度反映北京致力半導體供應鏈自給自足的決心，以及中方對自家先進晶片產業快速取得進展抱持信心。

這種冷淡某種程度也可能是一種政治姿態。儘管中國在半導體領域取得重大進展，但仍需依賴美國晶片和技術。

專家指出，中國科技巨擘華為已研發出效能堪比H20的晶片，甚至某些情況下效能更勝一籌。然而，中方仍希望取得更多先進AI處理器，它們受限於美國出口管制，仍禁銷中國。

北京一家科技產業集團高層項立剛（Xiang Ligang，音譯）表示，美國總統川普（Donald Trump）在第一任期首次對華為實施技術限制的數年內，中國晶片技術突飛猛進，主要是因為華府擴大出口管制，挫敗感日益增加帶來的刺激。

他表示：「我們具備這個能力，不是他們想像的那樣，一旦中國被封鎖就無法運作了，或者中國將會完蛋。」

對於項立剛，美國政策急轉彎，凸顯出中國擁有完全國產的晶片供應鏈至關重要。他並指出：「對中國企業而言，如果我們希望確保晶片供應相對安全，意味我們可能只有依賴國產晶片此一選擇。」

另一方面，中國對H20晶片構成國安風險感到警惕，H20據稱擁有「追蹤定位」和「遠程關閉」等功能。部分美國國會議員呼籲輝達晶片應增加上述功能，但輝達否認在晶片中設置這些功能。

項立剛也說，中國認為美國並未公平競爭。他指出：「我們真正想要的，你們卻拒絕出售。你們認為已經過時的產品，還想傾銷並攻占我們的市場？你們真的以為我們這麼天真嗎？」

儘管北京有所顧慮，中國企業對這些晶片仍趨之若鶩。

股票研究公司伯恩斯坦（Bernstein）估算，若沒有川普的出口管制，輝達今年對中國的H20晶片出口量預計能達到150萬顆，約合230億美元營收。主要買家包括短影音平台TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴及騰訊等中國科技巨頭。

鑽研中國晶片業的伯恩斯坦高級分析師林慶元（Qingyuan Lin，音譯）認為，H20對中國企業的主要吸引力在於，華為產能有限和輝達擁有成熟的生態系。

他強調，即使想利用中國製晶片完全取代H20的需求，市場仍是供不應求。伯恩斯坦預估，今年華為先進晶片出貨量約為70萬顆，遠低於中國市場需求。

不過，專家仍指出，中國半導體技術的進展速度不容小覷。林慶元表示，美國這些年持續緊縮的出口管制，使北京對追求晶片自足感到迫切，並且帶來契機。

他說道，華為在2023年發表旗艦款智慧手機，展示出美國官員認為難以生產的先進晶片後，晶片製造技術似乎停滯不前，但中國晶片設備製造商正持續穩步發展。

伯恩斯坦也預測，中國國產AI晶片的占比將從2023年的17%，到2027年飆升至55%，輝達和超微（AMD）等美國供應商的市占率則會從83%大幅萎縮至45%。

