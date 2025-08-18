快訊

川普關稅殺傷力 印一招化解！GDP估可拉高0.6個百分點 還能壓制通膨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度調降消費稅，估計可推升名目GDP攀升0.6個百分點 。路透

新德里官員預計，印度總理莫迪在獨立日（8月15日）講話時宣布商品與服務稅（GST）的稅制簡化，對政府財政收入影響有限，但能刺激國內消費並提振經濟成長，有助於抵消美國提高關稅帶來的衝擊。

印度現行的貨物和服務稅，有5%、12%、18%、28%四種級距，將簡化為兩級，原本的12%和28%分別降成5%和18%。據悉，18%的稅目貢獻將近三分之二GST收入，可緩解財政衝擊，且食品等基礎商品消費增加將彌補稅收損失。

IDFC第一銀行估算，降低消費稅可推升名目經濟成長率0.6個百分點，未來12個月通膨率可能壓低0.6至0.8個百分點。Emkay環球金融服務公司則預測，政府稅收將減少GDP約0.4%。

根據花旗等機構的估算，美國加徵關稅，可能讓印度年成長率承壓0.6到0.8個百分點。Elara資本經濟學家Garima Kapoor說，消費成長可能抵消美印未達協議的負面影響。

儘管GST改革已討論多年，但莫迪在獨立日講話突然拋出消息，仍令外界意外。此時正值川普威脅自8月27日起將印度輸美產品的關稅翻倍到50%，以懲罰印度持續購買俄羅斯石油。

莫迪上周五強調，印度經濟需在能源、礦產與國防等關鍵領域，提升自主性。此前一日，標普全球評級機構剛將印度主權評級上調到「BBB」，為18年來首見。標普認為，川普關稅對印度以消費驅動的經濟，影響尚屬「可控」。消費與企業支出占印度GDP的比重超過60%。

官員透露，稅改提案將於9至10月提交各邦財長委員會與GST理事會審議，預計本年度就會上路。

