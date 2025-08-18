美前官員：台灣需理解川普關稅政策與戰略關係脫鉤

川普過去對外徵關稅時，閣員多因外交考量勸退，如今這屆政府已有貿易與外交切割的共識。前白宮國安會幕僚長葛瑞說，台灣需理解，無法以戰略關係作為挑戰川普關稅政策的理由；美國貿易政策已變，十幾年都不會回頭。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）子弟兵葛瑞（Alexander Gray）在川普第一任期擔任總統副助理及白宮國安會幕僚長，也在白宮國家經濟會議（NEC）擔任總統國防工業特別助理。

他8月初赴台擔任「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」特別演說人，今天接受中央社專訪指出，美國貿易政策已經改變，正是他訪台傳達的訊息之一。接受這個前提，就還有很多空間可談。

●關稅與戰略關係脫鉤

葛瑞說，川普認為，美國可以在對一個國家的貿易政策抱持非常嚴重的關切，同時建立良好戰略關係。「我的前老闆納瓦洛總是說：我們永遠不會為了外交政策而犧牲美國勞工。我認為這充分概括川普處理這個（貿易）議題的方式」。

葛瑞口中的前老闆、經濟學家納瓦洛是川普全球關稅措施的核心人物。他曾於2024年因藐視國會入獄，是川普第一任期唯一因案坐牢的官員，出獄當天就奔向川普造勢活動助選，回歸白宮後，短期內顛覆全球貿易秩序。

葛瑞指出，在川普的第一任期內，當他想要對不同國家徵收關稅時，國防部長、國務卿、國安顧問都會介入阻止，理由是外交上的考量。現在這些情況都不再發生，因為這屆政府已經有內部共識，貿易與外交是各自獨立的議題，未必綁在一起。

葛瑞談到關稅時說得直白，表示理解台灣想爭取同於韓國、日本關稅稅率的立場，「但是很多我在台灣聽到的對話，就是抱怨川普的貿易政策」。他不認為下一任，不論是共和黨還是民主黨總統，會改變現行貿易政策方向，而且幾十年都不會回頭。

●台灣需正視美貿易新現實爭取空間

葛瑞建議，應該停止爭論「美國的貿易政策已經改變」的新現實，否則就是浪費時間、分散注意力。一旦接受這個前提，就有很多可以就稅率進行談判的餘地，以達到既符合川普目標，又與美國大多數亞洲貿易夥伴現狀相符的數字。

根據白宮最新對等關稅表格，台灣稅率為20%、日本15%、韓國15%及越南20%。

他推測，在12%到15%的關稅區間內，可以找到一個在全球都行得通的稅率。

各國日前與時間賽跑，爭取低關稅的同時，葛瑞認為越南表現突出。他指出，越南是中國貨品轉運的重要節點，情況複雜。但越南展現強烈決心，快速打擊川普所憂心的洗產地行為。

他說，雖然越南的政治體系和台日韓不同，但仍能滿足川普的要求，這讓他印象深刻。

川普7月初表示，經歷數週密集外交後，他已與越南達成貿易協議，越南對美出口商品將被徵收20%關稅，轉運貨物將徵收40%關稅。使越南成為第2個躲過4月2日「解放日」關稅重拳的政府。

而葛瑞給台灣的建議，則與其他分析類似，包括聚焦在美投資、擴大軍售、購買能源、在美國創造就業等，「這正是總統在意的」。