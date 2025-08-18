川普關稅鬆口但未見落實 英國鋼鐵業和日韓車廠仍在苦等減稅

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日韓汽車製造商銷美實際遭課關稅仍在25%。路透
英國和美國率全球之先達成貿易協議，英國輸美鋼品關稅將降為零。但三個多月過去了，英國鋼鐵業者仍未等到寬減。同樣地，日本、歐盟和南韓一個月前先後宣布已在汽車關稅上取得寬減，但迄未付諸實施。

英國輸美鋼品仍面臨25%關稅，日韓歐盟情況更糟，除了鋼鋁產品面臨50%關稅外，汽車25%關稅仍重壓在豐田、BMW、現代等汽車製造商身上。

日本首席貿易談判代表赤澤亮正上周五說：「我們持續看到傷害——失血尚未止住。我們希望美方能盡快簽署行政命令。」

歐盟執委會主席范德賴恩三周前在蘇格蘭和川普握手，宣稱達成全面15%的關稅協議，這是也適用於汽車的關稅上限。

代表德國汽車產業的德國汽車工業協會（VDA）表示，歐盟和美國的協議至今並未為德國汽車業帶來釐清或改善，「相關的成本高達數十億歐元，而且仍在持續增加」。

就在歐盟宣布達成前一周，美國和日本也已達成協議，把全面關稅和汽車關稅調降至15%。到目前為止，對等關稅已經實施，但汽車加徵稅仍維持在25%。

日本官方仍在等待川普簽署調降汽車關稅的行政命令，以及比照歐盟釐清全面性關稅不會疊加在既有稅率之上的正式指令。

南韓面臨同樣狀況。南韓上月31日宣布和美國達成貿易協議，內容包括對美出口貨品（含汽車）一律課徵15%關稅，同時承諾3,500億美元投資，著重在造船業，並擴大採購1,000億美元的能源。

15%的全面性關稅已在本月初依川普命令生效，但和日本一樣，汽車關稅仍維持在25%。根據貿易數據，雖然南韓企業為因應美國更高關稅而提前出貨，使上半年出口總體仍展現韌性，但對美汽車出口值仍下滑近17%，鋼品出口也減少逾11%。

南韓總統李在明預定8月25日與川普舉行高峰會，這將是他6月上任以來的首次會見川普，屆時不僅考驗3,500億美元投資承諾能否延續，也將牽涉雙方在國防支出、美軍駐韓規模及北韓政策等敏感議題上的合作。

對施凱爾和英國來說，貿易協議大部分條款已經生效，其中包括所謂10%的「對等稅率」，是所有美國貿易夥伴中最低的。然而，川普對英國鋼品徵收的25%關稅仍因調降延宕而令人頭痛。

待解決的問題之一，是美方堅持鋼品必須在英國境內熔煉澆鑄，才符合資格。但英國鋼鐵生產商塔塔鋼鐵英國公司，去年關閉高爐後已無法達成這項要求。該公司新建的電弧爐要到2027年底才會投入運作。

