美國、印度貿易會談取消 顯示雙方緊張仍未好轉

印度媒體報導，美國貿易代表團已取消原訂下周前往印度進行貿易會談的行程，將另行改期，雙方仍在溝通中，顯示雙方貿易緊張仍未好轉。

路透、印度PTI與NDTV等媒體都報導，美國貿易代表團原訂8月25-29日前往印度進行貿易會談，現已取消改期，但新的會談日程尚未敲定。印度商工部及美國貿易代表署（USTR）並未立即對這項報導發表看法。

雙方取消會談的時機敏感，因為美國對印度課徵50%關稅措施將於27日生效。 美國原本對印度產品全面課徵25%關稅，但美國總統川普以印度進口俄羅斯石油為由，又額外加徵25%「懲罰性」關稅；50%的稅率是美國對所有貿易夥伴課徵的最高稅率，引發印度激烈反應。

圖／經濟日報提供

印度政府回應表示受到不公平地針對，強調歐盟及美國本身都繼續與俄羅斯貿易。印度以美國為出口市場，對美出口額占20%，截至今年3月底止的去年度共對美出口865.1億美元產品。

觀察家指出，8月下旬的談判雖然延後，雙方仍將繼續談判，以降低關稅，但不確定期拖得愈久，將有更多企業開始出走。

美國的50%關稅勢將打擊印度總理莫迪推動的「印度製造」運動。企業人士表示，外資之前在擺脫「中國+1」策略後，正考慮「印度+1」策略，計劃從印度出走。印度最大製鞋業者Farida集團約60%的業務依賴美國市場，但美國50%的關稅已使該集團銷美新訂單全部停止，100億盧比的新廠計畫因而凍結。

彭博經濟學家預測，如果美國和印度未能達成貿易協議，印度長期經濟成長潛力可能降低1.5個百分點，影響包括信心下降，投資及出口減少，及打擊製造業。