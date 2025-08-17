美俄峰會後 川普：暫時不對中國大陸購買俄能源徵關稅

美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭舉行雙邊會後，川普在接受美媒採訪時表示，暫時不考慮對中國因購買俄羅斯能源而對其實施制裁。

據福斯新聞、德國之聲等媒體報導，川普在16日表示，目前無需立即考慮對中國等購買俄羅斯石油的國家加徵報復性關稅，但可能在2週到3週內不得不這麼做。

川普此前曾表態，如果俄羅斯不採取行動結束俄烏戰爭，他將對莫斯科實施制裁，並對購買俄羅斯石油的國家實施次級制裁。而中國與印度是俄羅斯石油最大買家。

報導指出，中國是俄羅斯最緊密的盟友。西方國家指責北京至少是在間接支持俄羅斯對烏戰爭。過去幾個月，川普在與全球各國政府的關稅爭端中，多次調整對中國進口商品的關稅。

川普並在11日簽署行政命令，對中國商品加徵更高關稅的暫緩期再次延長90天至11月10日。

報導並表示，此前，川普對印度商品徵收了50%的進口關稅，其中25%被視為針對其進口俄羅斯石油的懲罰性措施。