關稅戰敲響美國通膨警鐘？專家：下半年見真章

美國總統川普頻頻揮舞關稅大刀，通膨可能已經現蹤，美國7月生產者物價指數（PPI）意外竄高，造成美股下挫。專家學者直言，關稅對美國通膨的影響，下半年見真章；隨著關稅稅率大致底定，進出口商開始協商未來如何分擔，對物價影響將陸續顯現。

川普今年1月上任後，高舉關稅大刀，且戰場擴大至全球。市場普遍認為，川普高築貿易壁壘，勢必墊高成本，使通膨蠢蠢欲動。

雖然美國甫公布的7月消費者物價指數（CPI）年增率2.7%，低於預期，投資人因而押注美國聯準會9月降息機率大增，不過隨後發布的7月PPI月增率飆上3年新高，敲響通膨警鐘，市場對降息的樂觀期待隨之降溫。

「川普說沒有通膨，但現在說是不準的」，中經院院長連賢明直言，美國還看不出明顯通膨，有兩大因素，一是川普施壓，使得廠商偏向觀望，先前美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）醞釀漲價，川普措辭強硬，直言沃爾瑪應吃下關稅，「川普每天威脅人家，廠商不會這麼快直接反映」。

第二，從經濟學角度來看，漲價會醞釀3至6個月，廠商會先確認庫存用完，才會考慮調漲價格。連賢明直言，「看美國到底有沒有通膨，其實不是現在，事實上是要到年底」。

連賢明表示，以15%關稅為例，一般情況可能是零售商吃5%、供應商吃5%，消費者也承受5%的漲價，川普賭在他的壓力下，零售商與供應商會再把消費者的5%分掉，實際上，只要成本高到一個程度，廠商絕對不會吃下來。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，美國最新的7月CPI年增2.7%，和6月增幅持平，看起來對關稅沒有太大反應，一方面是美國CPI結構當中，房租、汽車占比頗重，民生必需品占美國CPI比重較低，另一方面，3C產品還沒課到稅，影響尚未浮現。

林啟超指出，現在關稅稅率多是出口商自行吸收，過去幾個月也看到很大的拉貨、囤貨效應，但接下來還是得回補，就觸及漲價與否的課題。

7、8月期間，美國加徵的關稅稅率陸續底定，包含傳統產業，如工業用的手工具、水五金等項目，以及民生必需品，基本上已經確定。林啟超認為，未來這幾個月，亞洲製造商、出口商開始要與美國談，關稅如何分擔，這攸關最終消費端如何定價。

林啟超表示，運動鞋類知名品牌已經宣布漲價，可以看到關稅帶來的通膨效應正在發酵，下半年會更顯著，但漲價幅度與商品性質相關，如果是高價值、非必需品，漲價幅度可能較高，精品愛馬仕早早就宣告漲價，因為其客群在意的不是售價，而是商品價值。

民生必需品則是不同考量，林啟超指出，美國經濟正在放緩，消費動能轉趨疲弱，此時企業若漲價，可能抑制需求，或是市占率往下掉，換言之，民生必需品會漲價，但幅度有限。

至於台灣，外界關注美國關稅是否帶來外溢效果，因成本墊高，推升進口價格，影響國內物價。主計總處官員認為，美國關稅政策使國際需求下降，7月幾乎所有國際農工原料價格都比4月美國公布對等關稅政策之前還要低；綜合來看，對等關稅對國內物價影響有正有負，但應是抑制物價效果較大。

主計總處官員補充，台灣原物料高度仰賴進口，國際農工原料價格下跌，加上新台幣升值效應，有助於減輕進口壓力，可緩解物價上漲的力道。

林啟超也說，關稅對國內物價影響有限，牽動台灣下半年通膨走勢的兩大關鍵，一是天候，二是電價，近期中南部豪雨成災，接下來蔬菜、水果甚至肉類價格恐將飆漲，對物價帶來壓力，而9月電價費率審議會決議電價，這對國內廠商是重要成本，必須審慎關注。